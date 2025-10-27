Gdy grudniowe dni w Polsce stają się coraz krótsze, a temperatura za oknem spada, wielu z nas zaczyna marzyć o słonecznych wakacjach. Na szczęście w innych zakątkach globu znajdziemy miejsca, w których odpoczniemy od deszczu i zimna. Świat oferuje wiele kierunków, gdzie w grudniu możemy się wygrzewać na rajskiej plaży. Sprawdzamy, gdzie najlepiej uciec przed zimowym chłodem.

Cancún/zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Wyspy Kanaryjskie: Lato przez cały rok. Gran Canaria, Teneryfa i Lanzarote

Wyspy Kanaryjskie to jedno z niewielu miejsc w Europie, gdzie grudzień nie oznacza zimna i szarości. Gran Canaria, Teneryfa i Lanzarote mają do zaoferowania przyjemną temperaturę w okolicach 18-22 st. C, a także 6 godzin słońca dziennie. Na turystów czeka również bogactwo atrakcji. Gran Canaria to rozległe wydmy Maspalomas, górskie szlaki i historyczne Las Palmas z muzeami i klimatyczną starówką.

Lanzarote zachwyca księżycowymi krajobrazami Parku Narodowego Timanfaya i wulkanicznymi klifami. Na podróżników czeka także urocze miasto portowe Arrecife. Teneryfa oferuje zarówno rozległe plaże, jak i aktywny wypoczynek. Podróżników kusi możliwość zdobycia najwyższego szczytu na terytorium Hiszpanii - wulkanu Teide. Każda z wysp gwarantuje zarówno wypoczynek na słonecznych plażach, jak i szerokie możliwości dla miłośników sportu.

Wulkan Teide na Teneryfie/zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Egzotyczne ciepło: Meksyk, Tajlandia i Egipt

Cancún w Meksyku to synonim karaibskiego raju. W grudniu temperatury sięgają tu 25-30 st. C, a turyści mogą korzystać z szerokich, białych plaż i kąpieli w turkusowym morzu. Wśród głównych atrakcji są m.in. nurkowanie w pobliżu rafy koralowej czy zwiedzanie ruin Majów w sąsiednich Tulum i Chichen Itza. Z kolei na amatorów nocnych imprez czeka wiele klubów i dyskotek.

Z kolei Bangkok (Tajlandia) w grudniu to gwarancja przyjemnego ciepła (ok. 27 st. C i 9 godzin słońca dziennie). Miasto przyciąga nie tylko smakoszy ulicznego jedzenia, ale i miłośników zwiedzania. Obowiązkowe punkty to Wielki Pałac Królewski, świątynie Wat Pho i Świątynia Szmaragdowego Buddy, tętniąca życiem dzielnica Chinatown oraz słynna ulica Khao San.

Dla tych, którzy marzą o słońcu i nurkowaniu, idealnym wyborem będzie Hurghada w Egipcie. Średnia temperatura to 21,5 st. C i 7 godzin słońca dziennie sprawiają, że nawet zimą można tu korzystać z ciepłego morza i rajskich plaż. Miasto jest świetną bazą do wycieczek na pustynię, nurkowania w pobliżu raf koralowych czy rejsów na wyspy Giftun.

Lato na południowej półkuli: Australia przede wszystkim

W grudniu Australia wchodzi w pełnię lata. Sydney - jedno z największych miast Australii - oferuje średnią temperaturę 21 st. C i 8 godzin promieni słonecznych dziennie. Na podróżników czekają: słynna plaża Bondi Beach, rejsy po zatoce, zwiedzanie Opery i mostu Harbour Bridge. Turystów kuszą także dzielnice Surry Hills czy The Rocks. Ogrom atrakcji sprawia, że miasto nigdy nie nudzi się odwiedzającym.

Opera w Sydney/zdjęcie poglądowe

Ciepło bliżej Europy: Cypr, Madera i Gibraltar

Wyspa Afrodyty czyli Cypr, to jedno z najcieplejszych miejsc w Europie, również zimą. Limassol i Pafos oferują temperaturę do 15 st. C i 6 godzin słońca dziennie. Oprócz plażowania, na wyspie można zwiedzać starożytne ruiny, zamki i malownicze miasteczka. Można w nich zasmakować unikalnego, śródziemnomorskiego klimatu.

Dla miłośników wyjątkowych krajobrazów i aktywnego wypoczynku poleca się portugalska Madera. Średnia temperatura w grudniu wynosi tam 16 st. C. Wyspa słynie z malowniczych klifów i tras spacerowych wzdłuż lewad, czyli tamtejszych kanałów irygacyjnych. Stolica - Funchal, oferuje urokliwą starówkę i widok na ocean.

Skała Gibraltarska/zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Leżący na południowym krańcu Półwyspu Iberyjskiego Gibraltar, w grudniu oferuje ok. 15 st. C i 6 godzin słońca dziennie. Największą atrakcją jest imponująca Skała Gibraltarska oraz liczne jaskinie. Turystów oczekujących czegoś więcej, niż relaks na plaży zachęca unikatowa mieszanka kultur i mnóstwo zabytków.

Słońce i relaks w innych częściach świata

Grudzień nie musi oznaczać szarości i zimna. Na świecie jest wiele miejsc, które zaoferują ciepło i słońce. Dzięki temu, można znaleźć kierunek idealny dla siebie - od europejskich wysp, przez egzotyczne plaże, po tętniące życiem metropolie. Niezależnie od tego, czy chodzi o błogie lenistwo na plaży, aktywne zwiedzanie czy poznawanie nowych kultur - każdy znajdzie coś dla siebie.