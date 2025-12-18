W Wyrykach-Woli na Lubelszczyźnie ruszyła rozbiórka domu uszkodzonego przez pocisk wystrzelony przez myśliwiec. Doszło do tego we wrześniu, gdy polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony.

Zniszczony dom w Wyrykach / Wojciech Olkuśnik / East News

W Wyrykach-Woli na Lubelszczyźnie trwa rozbiórka domu zniszczonego przez pocisk, który we wrześniu przebił dach budynku po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Gruz po zburzonym domu jest już wywożony, a w jego miejscu powstanie nowy budynek, którego budowę sfinansuje państwo zgodnie z obietnicą ministra obrony narodowej.

Właściciele domu przeżyli incydent, ponieważ w chwili uderzenia pocisku zeszli na parter.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga, dom został już zburzony, a teraz wywożony jest gruz.

Wójt gminy Wyryki Bernard Błaszczuk powiedział nam, że budynek może zniknąć z powierzchni ziemi jeszcze w czwartek. Właściciel szacuje, że stanie się to raczej w piątek, ale i tak się cieszy, bo mówi, że nie mógł już patrzeć na swój uszkodzony dom.

W jego miejscu ma być zbudowany nowy. Koszty ma pokryć państwo, co obiecał minister obrony narodowej. Projekt nowego budynku już jest.

Wójt Błaszczuk mówi, że na finiszu są prace nad wnioskiem o tak zwaną "wuzetkę", czyli decyzję o warunkach zabudowy, a sama budowa może się zacząć na początku przyszłego roku.

Wrześniowe wydarzenia w Wyrykach

W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Te, które mogły stanowić zagrożenie, zestrzelono.

Jak podawały media, rakieta wystrzelona przez holenderski myśliwiec F-35 nie sięgnęła celu, przebiła dach domu w Wyrykach i wpadła do sypialni.

Znajdujące się w środku małżeństwo ocalało, dzięki temu, że chwilę wcześniej zeszli na parter na herbatę.