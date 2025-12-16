Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 19-letniego studenta z Lublina, który planował zamach na jarmarku świątecznym. Mężczyzna chciał użyć materiałów wybuchowych.
- Mateusz W., student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, został zatrzymany przez ABW.
- Mężczyzna planował zamach terrorystyczny na jarmarku.
- Mateusz W. usłyszał już zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
Informację o zatrzymaniu mężczyzny przekazał Jacek Dobrzyński - rzecznik koordynatora służb specjalnych.