Wiadomo, że Mateusz W. to student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prokuratura informuje, że został zatrzymany 30 listopada.

"Mężczyzna pozyskiwał wiedzę o sposobach samodzielnego wykonania materiałów, które miały posłużyć do przeprowadzenia aktu terrorystycznego. Planował również wstąpienie do organizacji terrorystycznej, aby uzyskać pomoc w zakresie realizacji zamierzonych działań" - przekazał Dobrzyński. Jak dodał, mężczyzna chciał zastraszyć wiele osób i wesprzeć Państwo Islamskie.

Dobrzyński - ani w mediach społecznościowych, ani na późniejszej konferencji - nie sprecyzował, w jakim mieście Mateusz W. chciał zrealizować swój plan. Nie chciał też mówić o tym, na jakim etapie przygotowań do zamachu złapany został 19-latek.

Mateusz W. chciał zaatakować na jarmarku świątecznym (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

W związku z zatrzymaniem 19-latka przeprowadzono przeszukania na terenie województw lubelskiego i łódzkiego. W trakcie tych czynności zabezpieczone zostały nośniki danych oraz przedmioty związane z islamem.

Jakie zarzuty usłyszał student?

Prokurator przedstawił Mateuszowi W. zarzut dotyczący podejmowania działań przygotowawczych do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego, który mógł skutkować śmiercią lub ciężkimi obrażeniami wielu osób. Działania te obejmowały gromadzenie informacji o materiałach wybuchowych i metodach ich pozyskania lub wytworzenia, nawiązywanie kontaktów w celu zdobycia takich materiałów, poszukiwanie współpracowników oraz dążenie do uzyskania wsparcia dla planowanego ataku - przekazała Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

Mateusz W. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledztwo w tej sprawie prowadzi szczecińska delegatura ABW.

Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.