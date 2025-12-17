Lublin podpisał umowę na dostawę 20 nowoczesnych trolejbusów marki Solaris. Wartość inwestycji to blisko 69 milionów złotych, a pojazdy mają wyjechać na ulice miasta w pierwszym kwartale 2027 roku.

W Lublinie pojawi się 20 nowych trolejbusów/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie podpisało w środę umowę na dostawę 20 trolejbusów marki Solaris o długości 12 metrów.

Na ulice mają wyjechać w pierwszym kwartale 2027 roku.

Nowe trolejbusy będą niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami i pomieszczą 80 pasażerów. Każdy pojazd zostanie wyposażony w klimatyzację, monitoring, biletomaty, bramki do zliczania pasażerów oraz systemy bezpieczeństwa, takie jak kamery i czujniki wykrywające pieszych i rowerzystów.

Dodatkowy napęd pozwoli na przejechanie 30-40 km bez podłączenia do sieci trakcyjnej.

Wartość kontraktu to 68,8 mln zł, z czego 47,6 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.

Prezes MPK Lublin Bogdan Kołciuk podkreślił, że nowe pojazdy trafią do nowej zajezdni przy ul. Głuskiej, która ma być gotowa do końca 2026 roku.

Nowy tabor ma obsługiwać głównie linie 157, 155 i 153, szczególnie tam, gdzie prowadzone będą remonty dróg. Zwiększenie częstotliwości i ilości kursów będzie się odbywało i dopasowywało do potrzeb pasażerów – zapewnił zastępca prezydenta Lublina Tomasz Fulara.

Problemy z dostawą autobusów wodorowych

W kwietniu MPK Lublin podpisało umowę na dostawę 20 autobusów wodorowych za blisko 64 mln zł. Jednak producent – firma Arthur Bus – złożyła w listopadzie wniosek o upadłość.

Robimy wszystko, żeby ten kontrakt uratować i liczymy, że nam się uda – podkreślił Fulara. Dodał, że miasto przygotowuje się na różne scenariusze i pozostaje w kontakcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obecnie MPK Lublin dysponuje około 250 autobusami i 100 trolejbusami. W ciągu roku planowana jest wymiana blisko 70 pojazdów.







