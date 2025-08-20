​W nocy z wtorku na środę na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w województwie lubelskim spadł niezidentyfikowany obiekt, który następnie eksplodował. Policjanci znaleźli na miejscu nadpalone metalowe i plastikowe szczątki. W wyniku wybuchu w kilku domach wybite zostały szyby.

/ RMF FM

Aspirant sztabowy Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie (woj. lubelskie) powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że po godz. 2:00 w nocy z wtorku na środę policjanci otrzymali zgłoszenie na temat "eksplozji, wybuchu" w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim.

W polu kukurydzy znaleźliśmy nadpalone elementy o różnej wielkości, porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów. Są to nadpalone szczątki metalowe i plastikowe - sprecyzował funkcjonariusz.

Służby ustalają, czym jest niezidentyfikowany obiekt. Na miejscu są policjanci, sprawdzamy teren - dodał oficer prasowy łukowskiej policji. Co najważniejsze, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w trzech pobliskich domach.

O sprawie wie już Ministerstwo Obrony Narodowej, o czym w rozmowie z RMF FM poinformował rzecznik prasowy resortu Janusz Sejmej.

"Sytuacja jest bardzo poważna"

Jak poinformował portal Łuków.TV, powołując się na ustalenia swoich reporterów, "sytuacja na miejscu jest bardzo poważna". W miejscu upadku niezidentyfikowanego obiektu powstał krater, a wśród szczątków znaleziono obiekt przypominający śmigło.

Na nagraniu opublikowanym przez portal widać jasny rozbłysk na nocnym niebie, a chwilę później słychać donośny huk. Obudził mnie potężny huk, od którego zatrzęsły się szyby w oknach. Wyjrzałem na zewnątrz, ale niczego nie dostrzegłem. Dopiero rano zauważyłem światła policyjnych radiowozów - mówił jeden z mieszkańców w rozmowie z serwisem.

Łuków.TV przekazał, że na miejscu oprócz policji pracowali także strażacy, których zadaniem była pomoc w zabezpieczeniu terenu. Służby czekają teraz na wojsko.