Wypadek na drodze ekspresowej S7 w okolicach miejscowości Powierz (woj. warmińsko-mazurskie), Ciężarówka zderzyła się tam z autokarem. Do szpitali trafiło 7 osób.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KWP Olsztyn / Policja

Policja informuje, że w ciężarówce jadącej w stronę Gdańska najprawdopodobniej pękła opona. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, przebił barierę dzielącą jezdnie i czołowo zderzył się z autokarem.

Na zdjęciach widać, że autokar, którym jechało 7 osób, wypadł z drogi i przewrócił się na bok.

Początkowo służby informowały o dwóch osobach rannych - kierowcach obu pojazdów. Później okazało się jednak, że do szpitali trafiło również pięciu pasażerów autobusu. Jest wśród nich 9-letnie dziecko.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KWP Olsztyn / Policja

Rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Grzegorz Różański przekazał, że na miejsce wypadku skierowano 12 strażackich zastępów. Jak relacjonował, kabina ciężarówki przewożącej zboże została objęta pożarem. Ogień został już opanowany.

Okoliczności wypadku będzie wyjaśniać policja.



