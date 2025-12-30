Beyoncé oficjalnie dołączyła do elitarnego grona muzycznych miliarderów. Jak podaje magazyn "Forbes", amerykańska gwiazda ma już na koncie ponad miliard dolarów. Tym samym znalazła się w elitarnym klubie, w którym są już jej mąż Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen oraz Rihanna.

Beyonce na trasie Cowboy Carter Tour / Rex Features/EAST NEWS / East News

600 mln dolarów za trasę Renaissance World Tour

Ostatnie lata to dla Beyoncé prawdziwe pasmo sukcesów. W 2023 roku jej trasa koncertowa Renaissance World Tour zarobiła niemal 600 milionów dolarów, bijąc kolejne rekordy popularności. W 2024 roku 44-letnia artystka wydała album "Cowboy Carter", z którym ruszyła w trasę koncertową uznaną za najbardziej kasową w 2025 roku. Dzięki tym osiągnięciom Beyoncé wchodzi w 2026 rok jako miliarderka.

Biznesowa strategia

Za sukcesami artystki stoi nie tylko jej talent, ale także biznesowe podejście. W 2008 roku Beyoncé założyła firmę Parkwood Entertainment, która odpowiada za produkcję jej muzyki, filmów dokumentalnych oraz tras koncertowych. Dzięki temu gwiazda nie tylko pokrywa większość kosztów produkcji, ale również zyskuje większy udział w zyskach.

Według "Forbesa", sama trasa Cowboy Carter Tour przyniosła Beyoncé ponad 400 milionów dolarów ze sprzedaży biletów. Dodatkowe 50 milionów dolarów artystka zarobiła na sprzedaży płyt i pamiątek podczas koncertów. W 2025 roku jej dochód przed opodatkowaniem wyniósł aż 148 milionów dolarów.

Koncerty i płyty to nie wszystko

To jednak nie wszystko. Beyoncé zarobiła także 60 milionów dolarów za dokument Netfliksa oraz 50 milionów za występ muzyczny podczas przerwy świątecznego wydarzenia NFL transmitowanego przez platformę. Film koncertowy z trasy Renaissance World Tour miał przynieść jej połowę z 44 milionów dolarów światowego box-office’u.