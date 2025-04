Policja zapobiegła ustawce pseudokibiców, do której miało dojść w lesie pod Sieradzem w woj. łódzkim. W ich samochodach funkcjonariusze odnaleźli m.in. rękawice do walk, ochraniacze, trzonek od siekiery, maczetę i gaz pieprzowy. Zatrzymano w sumie 13 mężczyzn.

W autach pseudokibiców funkcjonariusze odnaleźli m.in. rękawice do walk, ochraniacze, maczetę i gaz pieprzowy. / Łódzka policja /

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców KWP w Łodzi rozbili grupy przygotowujące się do bezpośredniej konfrontacji.

Dzięki monitoringowi środowiska, policja miała informacje, że w miniony piątek na terenie jednego z lasów w powiecie sieradzkim miało dojść do kolejnej konfrontacji piłkarskich bojówek.

Na miejsce skierowano duże siły policji, również z Sieradza, Zduńskiej Woli oraz Łasku.

W środku lasu funkcjonariusze zauważyli grupę mężczyzn, która na widok mundurowych rozbiegła się w różnych kierunkach. W pobliżu miejsca spotkania mundurowi ujawnili siedem samochodów osobowych, w których była odzież świadcząca o przynależności klubowej, rękawice do walk, ochraniacze, tzw. owijki na ręce, trzonek od siekiery, maczetę i gaz pieprzowy - przekazała rzeczniczka łódzkiej policji nadkom. Aneta Sobieraj.

/ Łódzka policja /



Zatrzymano 13 mężczyzn w wieku od 18 do 47 lat. Czterech ukarano mandatami karnymi za bezprawny wjazd do lasu, a w stosunku do jednego sporządzono wniosek do sądu za posiadanie w miejscu publicznym maczety.

Mężczyźni nie byli w stanie logicznie wytłumaczyć, co robili w tym miejscu oraz po co mieli znalezione w pojeździe przedmioty, upewniając policjantów, iż właśnie zapobiegli kolejnej pseudokibicowskiej ustawce - dodała nadkom. Sobieraj.

Rzeczniczka łódzkiej policji zaznaczyła, że przestępczość pseudokibiców to nie spontaniczne wybryki, tylko zorganizowane działania.

Dodała, że Wydział do Walki z Przestępczością Pseudokibiców KWP w Łodzi to zespół doświadczonych funkcjonariuszy, których zadaniem nie jest ochrona meczów, lecz eliminowanie zagrożeń, które rodzą się poza stadionem - w różnych lokalizacjach wybieranych na tzw. ustawki.