Sezonowe wichury, pęknięte rury, przepięcia podczas burzy, a czasem zwykła nieuwaga - wystarczy chwila, by w Twoim mieszkaniu lub domu pojawiła się szkoda wymagająca szybkiej naprawy. Jeśli chcesz uniknąć wysokich kosztów, dobrze dobrane ubezpieczenie może być dla Ciebie realnym wsparciem finansowym. Poniżej znajdziesz listę 10 najczęstszych szkód w nieruchomościach oraz praktyczne wskazówki, jak działa ochrona z polisy.

Zalanie - najczęstsza szkoda w mieszkaniach

Zalania to jedno z najczęstszych zgłoszeń kierowanych do ubezpieczycieli. W praktyce może chodzić o:

pęknięty wężyk od pralki,

nieszczelność instalacji podtynkowej,

cofnięcie się wody z pionu,

zalanie od sąsiada z góry.

Takie zdarzenia potrafią spowodować kosztowne zniszczenia, dlatego warto zadbać o polisę, która zapewni wsparcie finansowe przy usuwaniu skutków zalania i naprawie uszkodzonych elementów wyposażenia. Dzięki temu nawet nagła awaria nie obciąży Cię niespodziewanymi wydatkami.

Szkody spowodowane wichurą i silnym wiatrem

Według danych ubezpieczycieli rośnie liczba zgłoszeń dotyczących skutków wichur - szczególnie jesienią i wiosną. Najczęściej dotyczą one:

zerwanych dachów,

uszkodzonych elewacji,

wybitych szyb,

zniszczenia ogrodzeń i rolet.

W polisach wiatr jest klasyfikowany jako żywioł, dlatego jeśli prędkość wiatru osiąga poziom określony w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia), możesz liczyć na wypłatę odszkodowania.

Przepięcia i szkody elektryczne

W czasie burzy lub awarii sieci energetycznej często dochodzi do przepięć. Z raportów branżowych wynika, że to jedna z najdroższych szkód - uszkodzenia obejmują zwykle:

telewizory,

komputery,

AGD,

systemy smart home.

Nie wszystkie polisy zawierają przepięcia w podstawie. Często trzeba dokupić tę ochronę jako rozszerzenie. Zwróć uwagę, czy zakres obejmuje również uszkodzenie instalacji elektrycznej, a nie tylko podłączonych urządzeń.

Pożary i zadymienia

Pożar nie musi oznaczać dużego ognia - czasem wystarczy zwarcie kabli lub przypalona potrawa, by dym uszkodził ściany, meble czy sprzęt RTV. Nawet niewielki pożar potrafi generować ogromne koszty sprzątania i remontu.

W większości polis ogień i dym są w podstawie ubezpieczenia. Sprawdź jednak, czy ochrona obejmuje również szkody spowodowane sadzą i temperaturą - nie wszystkie firmy traktują je tak samo.

Stłuczenia szyb i elementów szklanych

To jedna z najbardziej codziennych szkód - wybita szyba balkonowa, uszkodzona kabina prysznicowa czy lustro. Część ubezpieczycieli obejmuje takie elementy ochroną, ale zwykle jako rozszerzenie.

Jeśli posiadasz duże przeszklenia lub drogą płytę indukcyjną, warto dołożyć klauzulę szkła - koszt dopłaty jest niewielki w porównaniu z ceną wymiany.

Kradzież z włamaniem

Z danych ubezpieczycieli wynika, że szkody kradzieżowe są jednym z najdroższych typów zgłoszeń. Ochrona działa tylko wtedy, gdy w mieszkaniu znajdują się odpowiednie zabezpieczenia, takie jak:

drzwi antywłamaniowe,

odpowiednie zamki,

zamknięte okna,

czasem system alarmowy.

Jeśli przechowujesz w mieszkaniu wartościowy sprzęt - na przykład laptopy, aparaty fotograficzne czy elektronikę premium - zwróć szczególną uwagę na limity odpowiedzialności dotyczące mienia ruchomego.

Uszkodzenia powstałe przez dzieci lub zwierzęta

Stłuczone lustro, zarysowane panele, wyrwana klamka czy pogryziony fotel - takie zniszczenia zdarzają się często, ale wiele towarzystw nie traktuje ich jako szkód losowych. W wielu polisach uszkodzenia wynikające z codziennego korzystania z mieszkania lub działania domowników są wyłączone z odpowiedzialności.

Jeśli masz ubezpieczenie mieszkania lub domu, to standardowy zakres chroni Cię przede wszystkim w sytuacjach, gdy szkoda powstaje na skutek zdarzeń losowych, takich jak nagłe uszkodzenie instalacji czy działanie żywiołów. Dlatego warto sprawdzić w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia), czy polisa obejmuje również tzw. szkody użytkowe - czyli przypadki, w których mienie ulega zniszczeniu podczas zwykłego korzystania z nieruchomości. Nie wszystkie towarzystwa mają tę ochronę w podstawie, co podkreślają także eksperci Mubi.

Pękanie i osuwanie się murów

Zmiany temperatury i wilgotności mogą prowadzić do pękania ścian, osuwania fundamentów lub odspajania tynku. To rzadziej zgłaszane szkody, ale często kosztowne.

Ubezpieczenie zadziała tylko wtedy, gdy przyczyną są zjawiska losowe, takie jak osuwanie ziemi, trzęsienie lub napór śniegu. Jeśli pęknięcia wynikają z naturalnego starzenia się budynku albo błędów konstrukcyjnych, zwykle nie podlegają odszkodowaniu.

Awaria instalacji wodnej lub kanalizacyjnej

Pęknięty syfon pod zlewem, uszkodzona spłuczka, rozszczelnione połączenia rur czy cofnięcie nieczystości z kanalizacji - takie awarie zdarzają się często i potrafią skutecznie utrudnić codzienne korzystanie z mieszkania lub domu. W wielu przypadkach nie prowadzą do dużego zalania, ale wymagają szybkiej interwencji fachowca.

W ramach polisy możesz liczyć m.in. na zwrot kosztów prac hydraulicznych oraz wymianę części, a w niektórych towarzystwach również na szybkie wsparcie fachowca w ramach assistance. Dzięki temu usterka nie sparaliżuje funkcjonowania całej nieruchomości.

Szkody spowodowane wyciekiem lub wilgocią długotrwałą

Choć długotrwała wilgoć (np. powolne przeciekanie rury przez tygodnie) jest zwykle wyłączona z ochrony, część towarzystw oferuje rozszerzenia obejmujące tzw. szkody ukryte - czyli sytuacje, gdy wilgoć była niewidoczna i nie mogłeś wykryć jej wcześniej.

Jeśli mieszkasz w starym budownictwie lub masz zabudowane instalacje, to rozszerzenie może być szczególnie przydatne.

Jak dobrać odpowiednią polisę do najczęstszych szkód?

Każda nieruchomość ma swoją specyfikę - w jednym budynku większe będzie ryzyko przepięć, w innym częściej mogą zdarzać się zalania, a w kolejnych lokalizacjach trzeba liczyć się ze szkodami wywołanymi przez wiatr czy śnieg. Dlatego zanim wybierzesz ubezpieczenie mieszkania lub domu:

zastanów się, jakie mogą wystąpić szkody,

sprawdź listę wyłączeń w OWU,

oceń limity dotyczące mienia ruchomego,

upewnij się, które ryzyka znajdują się w podstawie, a które wymagają rozszerzenia zakresu ochrony.

Kiedy ubezpieczenie chroni, a kiedy nie?

Warto pamiętać, że polisa działa zawsze zgodnie z definicjami i warunkami zapisanymi w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Dlatego:

jeśli szkoda wynika ze zużycia materiałów, polisa jej nie pokryje,

jeśli budynek jest w złym stanie technicznym, część szkód może zostać wyłączona,

jeśli nie spełnisz wymagań dotyczących zabezpieczeń (np. przy kradzieży), odszkodowanie może zostać obniżone lub odmówione.

Dlatego zawsze warto dokładnie sprawdzić, co znajduje się w zakresie podstawowym, a co wymaga dokupienia jako dodatkowe rozszerzenie.