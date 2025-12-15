10 martwych dzików odnaleźli weterynarze i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w miniony weekend w powiecie piotrkowskim w Łódzkiem - relacjonuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Akcja przeczesywania czterech gmin trwa w związku z wykryciem w tym rejonie przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików.

Martwe dziki odnaleziono w powiecie piotrkowskim / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informacje z Twojego regionu znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

ASF wstępnie stwierdzono u wszystkich siedmiu dzików znalezionych w sobotę, natomiast jeden spośród trzech znalezionych wczoraj ma wynik ujemny, dwa są w trakcie badań.

Weterynarze zdecydowali też o zbadaniu dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym 16 kilometrów od tak zwanego "dzika zero" i innego odnalezionego poza strefą poszukiwań - oba dały wyniki negatywne.

Dziś w Piotrkowie organizowane jest posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, który zdecyduje o dalszych krokach prewencyjnych - między innymi wygrodzeniu obszaru objętego zakażeniem. Jutro natomiast Komisja Europejska planuje powiększyć tę strefę.

Powiat piotrkowski - zagłębie hodowli trzody

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało w piątek, że poszukiwania w pow. piotrkowskim prowadzone będą w systemie ciągłym do 21 grudnia. Według służb weterynaryjnych, w praktyce oznacza to, że 13, 17 i 20 grudnia przeszukania prowadzić będzie grupa blisko 100 osób.

W strefie zakażenia obowiązuje obecnie zakaz odstrzału dzików. Z kolei w 9 obwodach w powiecie piotrkowskim odstrzał został zwiększony o 450 dzików.

Powiat piotrkowski to zagłębie hodowli trzody, na którym znajduje się ok. 450 tysięcy świń. Tylko w promieniu 5 km od miejsca znalezienia "dzika zero" działa 58 gospodarstw, w których utrzymywanych jest ponad 7 tys. świń. Rozporządzeniem powiatowego lekarza weterynarii, na posiadaczy trzody chlewnej na terenie pięciu gmin w pow. piotrkowskim nałożono szereg obowiązków, m.in. prowadzenia aktualnego spisu świń, zabezpieczenia pasz oraz stosowania skutecznych środków dezynfekcyjnych. Obowiązuje też zakaz wwożenia na teren gospodarstwa tusz dzików i produktów pochodzenia zwierzęcego, organizowania targów i wystaw ze świniami oraz prowadzenia polowań. Granice obszaru objętego zakażeniem ASF mają być oznaczone tablicami ostrzegawczymi.

Służby nadal wyjaśniają okoliczności pozostawienia w lesie w gm. Rozprza oskórowanego i wypatroszonego dzika, który był zakażony wirusem ASF. Działania w tej sprawie prowadzone są przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policję i prokuraturę.

Afrykański pomór świń to zakaźna choroba wirusowa świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Ludzie nie są narażeni na zakażenie tym wirusem, więc choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Wystąpienie ASF ma przede wszystkim znaczenie ekonomiczne.