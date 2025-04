Według hiszpańskich mediów, mogło dojść do naderwania mięśnia dwugłowego prawego uda - taką informację podał m.in. dziennik "AS". To może oznaczać około trzytygodniową przerwę i absencję m.in. w finale Pucharu Hiszpanii z Realem Madryt, który jest zaplanowany na 26 kwietnia, a także w co najmniej jednym spotkaniu półfinału Ligi Mistrzów z Interem Mediolan.

Trener Barcelony Hansi Flick w pierwszych rozmowach z mediami wskazał, że trzeba poczekać na wyniki badań, które Lewandowski ma przejść w niedzielę.

To zwycięstwo umacnia pozycję Barcelony na czele tabeli La Liga z dorobkiem 73 punktów, wyprzedzając obrońcę tytułu - Real Madryt - o siedem "oczek".