Pożar gazu z uszkodzonego rurociągu w Kunowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Poszkodowana została jedna osoba - mężczyzna doznał poparzeń okolic twarzy.

Pożar gazu w Kunowie / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. / Facebook

Dziś około godziny 12:00 w Kunowie (pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie) podczas prac ziemnych doszło do rozszczelnienia gazociągu, a w efekcie - do pożaru wypływającego gazu.

Jak przekazał st. kpt. Marcin Bajur, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, poszkodowana została jedna osoba.

Jedna osoba została poparzona w okolicach twarzy. Był to pracownik, który wykonywał rzeczone prace - poinformował.

Pożar gazu w Kunowie; w działaniach uczestniczyło 13 strażaków / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. / Facebook

Mężczyźnie najpierw pomogli strażacy, a później ratownicy medyczni.

Przed godz. 13:30 pożar został ugaszony, a wyciek gazu - zlikwidowany.

W działaniach uczestniczyły cztery zastępy straży pożarnej, czyli 13 strażaków.