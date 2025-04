Łódzki pomnik Matki Polki, będący symbolem miejscowego szpitala, dostał biustonosz. To nietypowe posunięcie jest odpowiedzią na problemy z zasięgami w mediach społecznościowych, które ograniczyły widoczność profilu fundacji ICZMP z powodu naruszenia regulaminu. Wizerunek karmiącej kobiety z odkrytymi piersiami został uznany za gorszący przez platformę społecznościową.

Pomnik Matki Polki w Łodzi ubierany jest w biustonosz / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Pomnik Matki Polki, który jest symbolem łódzkiego szpitala i instytutu - od dziś jest ubrany w biustonosz. Decyzja ta była podyktowana blokadą strony fundacji ICZMP w mediach społecznościowych, gdzie wizerunek karmiącej kobiety z odkrytymi piersiami został uznany za nieodpowiedni.

Facebook obciął nam zasięgi, to znaczy nie wyświetlał naszych treści grupie docelowej i jako powód podał naruszenie regulaminu społeczności w zdjęciu profilowym - tłumaczy Jakub Wojtczak z łódzkiego szpitala Matki Polki. Zdjęcie profilowe to zastrzeżone logo fundacji ICZMP z wizerunkiem pomnika Matki Polki.

Szpital w Łodzi ubiera swój pomnik RMF FM

Zamiast ustępować czy cenzurować pomnik, pracownicy szpitala postanowili ubrać Matkę Polkę. Biustonosz na rzeźbie ma teraz także służyć promowaniu ważnych inicjatyw.

Pierwszym celem tej nietypowej akcji jest zachęcanie do wsparcia fundacji Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki poprzez przekazanie 1,5 proc. podatku. Fundacja wspiera szpital, finansując zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.

Wśród zakupionych urządzeń jest aparat do biopsji mammotomicznej, który, jak wyjaśnia prof. Marek Zadrożny, usprawnił diagnostykę i leczenie raka piersi. Ten aparat pozwala nam wykonywać część zabiegów łagodnych guzów piersi bez znieczulenia ogólnego, bez konieczności operowania na bloku operacyjnym - dodaje profesor.

Wyzwania stworzenia biustonosza dla pomnika podjęła się Joanna Spławińska, konstruktor biustonoszy. Prace nad projektem były nietypowe i wymagały specjalnego podejścia, w tym wykonania odlewu i dopasowania bielizny do posągu.

Matka Polka jest ponadwymiarowa i jest modelką niezbyt współpracującą - wspomina Spławińska - Przy takim projekcie długo myślałyśmy, jak do tego usiąść.

Biustonosz pozostanie na pomniku do końca miesiąca, ale jak zapowiada rzecznik szpitala, Adam Czerwiński, akcja zostanie powtórzona w październiku - miesiącu walki z rakiem piersi. To jest takie wezwanie do akcji, do wspierania naszej fundacji, ale ponieważ stanik wyszedł tak wspaniale, na pewno zupełnie się z nim nie pożegnamy - mówi Czerwiński.