Od 7 stycznia kierowcy w Łódzkiem muszą przygotować się na powrót ruchu wahadłowego na przebudowywanej obwodnicy Zduńskiej Woli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 482. Prace budowlane wchodzą w kolejny etap, co oznacza nowe zmiany w organizacji ruchu.

Od 7 stycznia powrócą utrudnienia na obwodnicy Zduńskiej Woli / Shutterstock

Po świątecznej przerwie, podczas której kierowcy mogli korzystać z całej szerokości jezdni, od 7 stycznia na obwodnicy Zduńskiej Woli ponownie zostanie wprowadzony ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Wykonawca wraca do prac przy budowie chodników, zjazdów oraz kanalizacji deszczowej.

Kolejne zmiany w organizacji ruchu

W połowie stycznia planowane są kolejne zmiany. Około 13 stycznia, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe, nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona na skrzyżowaniach ulic Łaskiej i Łódzkiej w rejonie stacji Orlen oraz ulic Łódzkiej i Struga.

„Wyłączona z użytkowania zostanie jezdnia wschodnia w kierunku Sieradza, natomiast ruch dwukierunkowy zostanie poprowadzony po jezdni zachodniej, dotychczas przeznaczonej dla kierunku do Łasku” – informuje rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Marcin Nowicki.

Dodatkowo zamknięty zostanie wlot ulicy Struga do ulicy Łódzkiej. Pod koniec stycznia zmiany obejmą także skrzyżowanie przy ul. Kilińskiego.

Ruch zostanie poprowadzony dwukierunkowo po jezdni południowej, a jezdnia północna oraz skrzyżowanie ul. Łódzkiej i Kilińskiego od strony ul. Szadkowskiej będą zamknięte.

Inwestycja za miliony

Drugi etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 482 w Zduńskiej Woli to inwestycja o wartości ponad 76 mln zł, z czego ponad 62 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021–2027.

W ramach prac powstaną nowe chodniki, drogi rowerowe, pięć rond, miejsca parkingowe oraz przebudowane zostaną zjazdy.