Dramatyczne chwile przeżyli rodzice 8-latki, która w czwartek wieczorem sama wyszła z domu w miejscowości Księży Młyn pod Bełchatowem w Łódzkiem. Dziewczynki poszukiwano ponad dwie godziny - relacjonuje dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.

/ Shutterstock

8-latka 1 stycznia sama opuściła dom i zniknęła bez śladu. Matka dziewczynki zauważyła nieobecność dziecka około godz. 22.

Jak dowiedziała się dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka, rodzice położyli się wcześniej spać. Kobieta odkryła, że córki nie ma w łóżku, gdy przebudziła się w nocy i poszła sprawdzić, jak ma się córka. Gdy jej nie znalazła, natychmiast powiadomiła służby.

W akcji poszukiwawczej brało udział 30 strażaków, 15 policjantów oraz mieszkańcy okolicy.

Odnaleziona w bunkrze

Funkcjonariusze i sąsiedzi przeczesywali pobliski las i stare bunkry - to właśnie w jednym z nich 8-latkę odnalazł sąsiad. Jak ustalono, dziewczynka chciała zwiedzić bunkry, o których wcześniej rozmawiali rodzice, i pieszo pokonała około półtora kilometra. Nie miała na sobie kurtki, butów, czapki ani rękawiczek.