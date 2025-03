Mówi się, że piękno tkwi w oku patrzącego, ale są na świecie miejsca tak niezwykłe, że niemal wszyscy uznają ich urodę za bezsprzeczną. Takim miejscem jest Park Narodowy Komodo, który znalazł się na pierwszym miejscu zestawienia 44 najpiękniejszych miejsc na Ziemi, stworzonego przez redaktorów portalu Time Out.

Panorama wyspy Padar / Shutterstock

Leżący na terenie Indonezji park to prawdziwy cud natury. Założony w 1980 roku i wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1991 roku, zachwyca bajecznymi krajobrazami, nieskazitelnymi plażami oraz niezwykłą fauną i florą. To właśnie tutaj można spotkać jedyne w swoim rodzaju warany z Komodo - największe współcześnie żyjące jaszczurki na świecie.

Widoki jak z filmu

Jednym z najbardziej ikonicznych miejsc w Parku Narodowym Komodo jest punkt widokowy na wyspie Padar. Rozciąga się stąd zapierający dech w piersiach krajobraz trzech zatok o różnokolorowym piasku - białym, czarnym i różowym - otoczonych majestatycznymi wzgórzami. To widok, który mógłby posłużyć jako plan filmowy kolejnej części Parku Jurajskiego.

Oprócz zachwycających pejzaży lądowych, park oferuje również niesamowite doznania pod wodą. Krystalicznie czysta woda, rafa koralowa tętniąca życiem oraz bogata podwodna fauna sprawiają, że to jedno z najlepszych miejsc na świecie do nurkowania i snorkelingu.

W prestiżowym rankingu Park Narodowy Komodo pokonał wiele znanych i uwielbianych miejsc na świecie. Drugie miejsce zajęły Wodospady Wiktorii na granicy Zimbabwe i Zambii, trzecie - Dolina Punakha w Bhutanie, czwarte - Konkatedra św. Jana w Valletcie, a pierwszą piątkę zamyka wyspa Disko na Grenlandii.

Zwycięstwo Parku Narodowego Komodo w tym rankingu to kolejny dowód na to, że jest to miejsce absolutnie unikalne, magiczne i warte odwiedzenia.