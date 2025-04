8000 osób z całego świata stanie na starcie 22. TAURON Cracovia Maratonu. Jedno z największych wydarzeń sportowych w Polsce już w najbliższą niedzielę. Ale nie samym dystansem 42,195 km żyć będzie stolica Małopolski. Dzień przed główną rywalizacją odbędzie się sporo innych wydarzeń.

Uczestnicy 21. Cracovia Maratonu na trasie biegu / Łukasz Gągulski / PAP

Cracovia Maraton na Rolkach i inne atrakcje

Odbywający się od 2002 roku Cracovia Maraton to najważniejsze wydarzenie biegowe w Krakowie i największy wiosenny bieg na królewskim dystansie w Polsce. W tym roku na starcie pojawi się 8 tys. osób z całego świata. Przed biegiem głównym odbędzie się jednak sporo wydarzeń towarzyszących.

W sobotę o 9:00 rozpocznie się Cracovia Maraton na Rolkach. Trasa prowadzi wokół Błoń Krakowskich. Należy ją pokonać w czasie maksymalnie 3 godzin. Do rywalizacji na dystansie 42 km i 195 m stanie 400 osób.

O 12:30 z deptaku przy al. 3 Maja na Błoniach Krakowskich wyruszy Mini Cracovia Maraton. Już po raz 18. uczestnicy uczczą pamięć Piotra Gładkiego - triumfatora 4. edycji krakowskiego maratonu z 2005 roku, który jako pierwszy (i jedyny dotychczas) Polak wygrał Cracovia Maraton, a dwa tygodnie później tragicznie zginął w wypadku drogowym. Trasa o długości 4,2 km prowadzi wokół Błoń Krakowskich i należy ją pokonać w czasie do 45 minut.

Kolejnym wydarzeniem towarzyszącym będzie 2. Czaniecki Cracovia Walkathon. Start zaplanowano o 13:30 w okolicy Kamienia Papieskiego. Uczestnicy pokonają dystans 4,2 km wokół Błoń Krakowskich. Nie będzie pomiaru czasu i nagród. Jak podkreślają organizatorzy "liczy się udział w imprezie, integracja środowiska nordic walking i dobra zabawa".

Nocne widowisko szlakiem zabytków

W wieczór poprzedzający TAURON 22. Cracovia Maraton tradycyjnie odbędzie się OSHEE Bieg Nocny na 10 km. Na liście startowej znajduje się już 7000 osób. Jubileuszowa, 10. edycja wyśrubuje rekord frekwencji.

Mapa Biegu Nocnego / Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie /

Poza startem i metą na krakowskim Rynku Głównym, w tym roku uczestników czeka też wyjątkowa atrakcja w postaci przebiegnięcia przez dziedziniec Zamku Królewskiego na Wawelu.

To jeden z naszych ulubionych biegów - przyznaje Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk, z-ca dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. W tym roku przygotowaliśmy fantastyczną trasę, bardzo turystyczną i widowiskową. Startujemy w inną stronę, w kierunku Floriańskiej, co będzie fajnym doświadczeniem. W drodze powrotnej przebiegniemy przez dziedziniec Zamku Królewskiego na Wawelu, gdzie też będzie fajny zespół dopingował naszych biegaczy. W końcu jesteśmy w Krakowie, w mieście królów polskich. Będziemy świętować tysiąclecie koronacji, więc zawsze staramy się przemycić troszeczkę historii w naszych biegach i pokazywać nasz piękny, kulturalny również Kraków - dodaje.

Niedziela z królewskim dystansem

TAURON 22. Cracovia Maraton po raz kolejny rywalizacja odbędzie się na jednej pętli, a maratończycy zawitają też do Nowej Huty. Jak ma to miejsce od 2014 roku, start i meta największego polskiego wiosennego biegu na królewskim dystansie usytuowane będą w samym sercu Krakowa - na Rynku Głównym.

Zgodnie z hasłem imprezy: "z historią w tle", uczestnicy maratonu przebiegną obok wielu wspaniałych zabytków stolicy Małopolski. Po drodze nie zabraknie też przykładów nowoczesnej architektury i pięknej przyrody.

Maraton rozpocznie się o 9:00. Na dystansie 42 km i 195 m tradycyjnie rywalizować będą też sportowcy z niepełnosprawnościami startujący się na wózkach typu: handbike, rim push i active wheelchair. Ze względów bezpieczeństwa, na trasę wyruszą 10 min przed biegaczami.

Wśród 8 tysięcy zawodników pojawią się osoby, które z krakowską imprezą zmierzą się po raz 22. Wśród nich Andrzej Macioł, emerytowany kierowca MPK. Miałem bardzo stresującą pracę i pewnego dnia pomyślałem, że zacznę biegać. Przebiegłem swój pierwszy maraton. Później już brałem udział co rok. Po pracy przychodziłem do domu, rzucałem ubranie na podłogę, ubierałem buty i biegłem 10 kilometrów. Jeżeli ludzie mają pracę biurową, jakąkolwiek stresującą czy nawet ciężką fizyczną, to bieg daje relaks. To poza tym świetnie działa na zdrowie - mówił naszemu reporterowi.

Przed maratonem trzeba... odpocząć

Na kilka dni przed startem maratonu nie należy już wykonywać obciążających treningów. Powinniśmy już odpoczywać przed główną imprezą.

Co mieliśmy wytrenować, to już wytrenowaliśmy. Teraz tylko uzupełniać węglowodany, myśleć o starcie i powalczyć na głównym dystansie - poleca Patryk Marmon, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w biegach średnich i długich oraz trener "Biegaj w Krakowie". Na pewno przed biegiem nie należy robić żadnego mocnego treningu. Nie należy też opychać się niezdrowym jedzeniem. Nie należy robić żadnych form regeneracji, typu dzień przed startem iść na basen. Trzeba wypocząć przed starem - zauważa.

Forma fizyczna to nie jest jedyny element w drodze do sukcesu. Ważna jest także odpowiednia dieta - przypomina w rozmowie z naszym reporterem Katarzyna Biłous, "Zabiegana Dietetyczka". Na trzy dni przed startem powinniśmy zwiększyć ilości spożywanych węglowodanów, które kojarzą nam się z czystymi przyjemnościami. Jednak te ilości mogą nawet być mogą przewyższać czystą przyjemność z samego jedzenia. Te ilości, które powinny się pojawić, są rozliczane na kilogram masy ciała. Czyli to, co zjada nasza koleżanka, może niekoniecznie być dopasowane do tego, co my. Dlatego dobrze jest wczytać się w jakieś doniesienia naukowe lub artykuły albo skonsultować się z dietetykiem sportowym - poleca.