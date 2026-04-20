Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w wypadku, do którego doszło w poniedziałek nad ranem na autostradzie A2 w Łódzkiem. W stojącą na poboczu ciężarówkę uderzył tir z naczepą.

Miejsce zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych na autostradzie A2 / PSP Zgierz / PAP

Na autostradzie A2 w okolicach miejscowości Wiktorów (Łódzkie) doszło do wypadku dwóch ciężarówek.

Jak doszło do tragedii?

Do wypadku doszło w poniedziałek ok. godz. 4.40, na 341. kilometrze autostrady A2 w okolicy miejscowości Wiktorów. Zderzenie dwóch samochodów ciężarowych miało miejsce na jezdni w kierunku Poznania.

W stojącą na poboczu ciężarówkę z przyczepą, przewożącą zbiorniki betonowe i będącą w trakcie wymiany koła, uderzył tir z naczepą. Zginął kierowca lub pasażer naprawianego zestawu, kolejne trzy osoby - w tym druga osoba z ciężarówki, kierowca tira, serwisant z mobilnej wulkanizacji - zostały ranne - poinformował rzecznik łódzkiej wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej brygadier Jędrzej Pawlak.

Wszyscy poszkodowani znajdowali się poza pojazdami - dodał.

W miejscu wypadku trwają działania służb, na miejsce dotarł prokurator.

Po wypadku całkowicie zablokowana jest A2 w kierunku Poznania. Aby ominąć korek, należy zjechać z autostrady na węźle Emilia i dalej drogą krajową nr 91 dojechać do Łęczycy, a następnie drogą wojewódzką nr 703 do węzła Wartkowice, z którego ponownie można dostać się na A2. Utrudnienie może potrwać kilka godzin.