Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej 12-letniej Elżbiety. Ciało dziewczynki znaleziono na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie 23 maja. Wcześniej była dwa dni poszukiwana.

Poszukiwania Eli trwały dwa dni / foto. Policja Kraków / Policja

Zaginięcie Eli poruszyło cały Kraków. Dziewczynka była ostatni raz widziana w czwartek 21 maja. Poszukiwania nastolatki trwały dwa dni. Jej ciało znaleziono 23 maja w trudnodostępnym terenie w Lesie Wolskim.

Wstępnie wykluczono udział osób trzecich

Jak przekazała w komunikacie krakowska Prokuratura Okręgowa, "na miejscu zdarzenia przeprowadzono niezbędne czynności oględzin z udziałem biegłego lekarza z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie i zabezpieczono ślady i dowody". Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie o przestępstwo z art. 151 Kodeksu karnego - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk. W art. 151 KK zapisano, że "kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Sekcja zwłok dziewczynki wstępnie wykluczyła udział osób trzecich w zdarzeniu.

Podczas śledztwa przesłuchano w charakterze świadków rodziców dziewczynki oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy odkryli ciało. Biegły prowadzi badania sprzętu elektronicznego użytkowanego przez Elę.

"Śledztwo prowadzone przez prokuraturę będzie miało na celu ustalenie okoliczności śmierci dziewczynki oraz przyczyn, które do niej doprowadziły" - czytamy w komunikacie.

Tragiczny finał dwudniowych poszukiwań Eli

12-letnia Elżbieta w czwartek 21 maja była na spotkaniu ze znajomymi. Po jego zakończeniu nie wróciła do domu i od tamtej pory nie kontaktowała się z rodziną.

Pierwsze działania rozpoczęły się jeszcze w czwartek wieczorem w okolicach krakowskiego zoo. Początkowo poszukiwania prowadzili głównie policjanci, jednak w piątek po południu do akcji dołączyły kolejne służby, w tym strażacy i specjalistyczne grupy dronowe.

Najpierw funkcjonariusze przeczesywali Las Wolski i jego okolice. Później obszar działań został rozszerzony na cały powiat krakowski.

Przeszukiwano opuszczone budynki i pustostany. Do akcji skierowano dodatkowe siły z całego województwa.

W sobotę 23 maja przed południem ciało dziewczynki znaleziono w trudnodostępnym miejscu w Lesie Wolskim.