W Łodzi rusza kolejny etap budowy tunelu Kolei Dużych Prędkości. W rejonie Atlas Areny rozpoczyna się budowa tzw. komory szlakowej, która będzie jednym z pięciu wyjść ewakuacyjnych w tunelu. Prace oznaczają tymczasowe zmiany w organizacji ruchu, które zaczynają obowiązywać już od poniedziałku, 20 kwietnia.

Komory te będą pełniły funkcję wyjść ewakuacyjnych, zapewniając bezpieczeństwo podróżnym w razie potrzeby.

Zmiany w organizacji ruchu

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych, w rejonie Atlas Areny zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Kierowcy nie będą mogli zjechać z al. Unii w ul. Bandurskiego w kierunku Retkini. Aby umożliwić przejazd, na ul. Bandurskiego powstanie bypass - tymczasowa jezdnia z dwoma pasami ruchu.

Dzięki temu ruch w stronę Retkini będzie możliwy, natomiast w przeciwnym kierunku, z Retkini do centrum, trasa W-Z pozostanie bez zmian.

Dobra wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej - tramwaje będą kursowały normalnie.





Tunel KDP - inwestycja na miarę XXI wieku

Budowa tunelu KDP pod Łodzią to pierwszy etap realizacji tzw. "igreka" - nowoczesnej linii kolejowej dużych prędkości, która połączy Warszawę przez Centralny Port Komunikacyjny i Łódź z Wrocławiem oraz Poznaniem.

Tunel pod Łodzią będzie miał około 5 kilometrów długości, a jego oddanie do użytku planowane jest na 2029 rok. Trzy lata później gotowy ma być odcinek KDP między Warszawą a Łodzią, a w 2035 roku linia zostanie wydłużona do Poznania i Wrocławia.



Nowoczesne pociągi będą mogły osiągać na trasie KDP prędkość do 350 km/h, natomiast w tunelu pod Łodzią pojadą z prędkością do 160 km/h.

Sama budowa tunelu pochłonie ponad 2 miliardy złotych brutto.