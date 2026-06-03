Mieszkańcy zgłosili obecność niedźwiedzia w rejonie ul. Krakowskiej. Władze przypominają o zasadach bezpieczeństwa i proszą o rozwagę podczas spacerów.

Uwaga! Niedźwiedź w okolicach byłego ośrodka Poprad, alarmuje gmina Piwniczna-Zdrój / Shutterstock

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W związku z informacjami przekazanymi przez mieszkańców o pojawieniu się niedźwiedzia w okolicach byłego ośrodka Poprad przy ul. Krakowskiej, służby apelują do wszystkich osób przebywających w tym rejonie o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypominają również o zasadach postępowania w przypadku spotkania dzikiego zwierzęcia.

Jak zachowywać się w terenie, gdzie może być niedźwiedź?

Staraj się nie zaskoczyć niedźwiedzia - poruszając się po lesie, śpiewaj, rozmawiaj lub pogwizduj.

Nasłuchuj odgłosów i obserwuj teren - niedźwiedź zwykle sam się oddali lub da znać o swojej obecności.

Nie podążaj za świeżymi tropami niedźwiedzia.

Omijaj gęstwiny i młodniki, jeśli nie musisz w nie wchodzić.

Poruszaj się wyznaczonymi drogami i szlakami.

Nie puszczaj psa luzem podczas spacerów.

Nie zostawiaj jedzenia, nie karm dzikich zwierząt i nie wyrzucaj odpadków spożywczych w pobliżu zabudowań - może to zwabić niedźwiedzia.

Unikaj terenów nieoświetlonych, zwłaszcza po zmroku.

Co zrobić w przypadku spotkania niedźwiedzia?

Zachowaj spokój i nie panikuj.

Nie zbliżaj się do zwierzęcia.

Wycofaj się cicho i powoli - nie uciekaj!

Nie patrz niedźwiedziowi w oczy - może to zostać odebrane jako sygnał agresji.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia spróbuj odwrócić uwagę zwierzęcia, kładąc przed sobą jakiś przedmiot (np. plecak, kurtkę).

Jeśli to nie pomoże, połóż się na brzuchu lub w pozycji embrionalnej, osłaniając szyję i głowę rękami. Po ataku pozostań w tej pozycji, aż niedźwiedź oddali się na bezpieczną odległość.

Służby proszą o zgłaszanie wszelkich przypadków zauważenia niedźwiedzia oraz o stosowanie się do powyższych zaleceń. Zachowanie ostrożności i rozwagi może zapobiec niebezpiecznym sytuacjom.