Mieszkańcy zgłosili obecność niedźwiedzia w rejonie ul. Krakowskiej. Władze przypominają o zasadach bezpieczeństwa i proszą o rozwagę podczas spacerów.
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W związku z informacjami przekazanymi przez mieszkańców o pojawieniu się niedźwiedzia w okolicach byłego ośrodka Poprad przy ul. Krakowskiej, służby apelują do wszystkich osób przebywających w tym rejonie o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypominają również o zasadach postępowania w przypadku spotkania dzikiego zwierzęcia.
- Staraj się nie zaskoczyć niedźwiedzia - poruszając się po lesie, śpiewaj, rozmawiaj lub pogwizduj.
- Nasłuchuj odgłosów i obserwuj teren - niedźwiedź zwykle sam się oddali lub da znać o swojej obecności.
- Nie podążaj za świeżymi tropami niedźwiedzia.
- Omijaj gęstwiny i młodniki, jeśli nie musisz w nie wchodzić.
- Poruszaj się wyznaczonymi drogami i szlakami.
- Nie puszczaj psa luzem podczas spacerów.
- Nie zostawiaj jedzenia, nie karm dzikich zwierząt i nie wyrzucaj odpadków spożywczych w pobliżu zabudowań - może to zwabić niedźwiedzia.
- Unikaj terenów nieoświetlonych, zwłaszcza po zmroku.
- Zachowaj spokój i nie panikuj.
- Nie zbliżaj się do zwierzęcia.
- Wycofaj się cicho i powoli - nie uciekaj!
- Nie patrz niedźwiedziowi w oczy - może to zostać odebrane jako sygnał agresji.
- W przypadku bezpośredniego zagrożenia spróbuj odwrócić uwagę zwierzęcia, kładąc przed sobą jakiś przedmiot (np. plecak, kurtkę).
- Jeśli to nie pomoże, połóż się na brzuchu lub w pozycji embrionalnej, osłaniając szyję i głowę rękami. Po ataku pozostań w tej pozycji, aż niedźwiedź oddali się na bezpieczną odległość.
Służby proszą o zgłaszanie wszelkich przypadków zauważenia niedźwiedzia oraz o stosowanie się do powyższych zaleceń. Zachowanie ostrożności i rozwagi może zapobiec niebezpiecznym sytuacjom.