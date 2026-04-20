6 osób zostało zatrzymanych przez Centralne Biuro Śledcze Policji w czasie akcji wymierzonej w gang produkujący sfałszowane leki i niebezpieczne dla zdrowia suplementy diety. Według śledczych przestępcza działalność grupy trwała od 2022 r. Wartość przejętego towaru to co najmniej kilka milionów złotych.

Gang został ujęty w Zielonej Górze. Oprócz funkcjonariuszy CBŚP w akcji brali udział przedstawiciele Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz eksperci z Polskiej Agencji Antydopingowej.

Wśród sześciu zatrzymanych jest osoba podejrzana o kierowanie grupą. Jak ustalili śledczy, gang wytwarzał i sprzedawał produkty zawierające m.in. substancje anaboliczne, hormony peptydowe, czynniki wzrostu, modulatory metabolizmu oraz stymulanty. Były to środki zakazane w sporcie, niedopuszczone do obrotu jako produkty lecznicze lub stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi - podkreśla komisarz Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP.

Nielegalne i niebezpieczne preparaty były sprzedawane przez internet i rozsyłane przez firmy kurierskie i automaty paczkowe. W ramach akcji służb odnaleziono miejsce produkcji i magazynowania dużych ilości tych środków.

Policjanci zabezpieczyli kilkanaście telefonów, a także laptopy i nośniki należące do członków grupy. Ich zawartość będzie szczegółowo analizowana. W jednym z miejsc przeszukiwanych w czasie akcji mundurowi znaleźli i zabezpieczyli pół miliona złotych w gotówce.

Zatrzymani członkowie grupy w poznańskiej prokuraturze usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, nielegalnego obrotu produktami leczniczymi, wytwarzania i dystrybucji sfałszowanych leków oraz wprowadzania do obrotu szkodliwej żywności.

Decyzją sądu trzech z sześciu członków grupy zostało tymczasowo aresztowanych.