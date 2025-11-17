Pogotowie gazowe zabezpiecza wyciek gazu na ulicy Komandosów na Osiedlu Podwawelskim w Krakowie. Mieszkańcy informują o wysokim słupie ognia, ale jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys, nikomu nic się nie stało. Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Wyciek gazu w Krakowie / Gorąca Linia RMF FM

Na Osiedlu Podwawelskim w Krakowie doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej średniego ciśnienia tuż po godz. 4:00.

Pogotowie gazowe poszukuje obecnie zaworu, by zakręcić gaz, który ulatnia się z rurociągu.

Na terenie ogródków działkowych widać ogromny słup ognia, który ma około 20 metrów. Jak mówią strażacy, po odcięciu dopływu ogień powinien sam się ugasić.

Wyciek gazu na Konopnickiej w Krakowie Gorąca Linia RMF FM

Na miejscu pracuje również sześć zastępów straży pożarnej i policja. Strażacy zabezpieczyli teren poprzez wyznaczenie strefy zagrożenia i rozstawienie kurtyn wodnych oraz monitorowanie stężeń gazu.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys, nikomu nic się nie stało.

Jak poinformował rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie kapitan Huber Ciepły, działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin.