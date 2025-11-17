Pogotowie gazowe zabezpiecza wyciek gazu na ulicy Komandosów na Osiedlu Podwawelskim w Krakowie. Mieszkańcy informują o wysokim słupie ognia, ale jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys, nikomu nic się nie stało. Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
- Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl
Na Osiedlu Podwawelskim w Krakowie doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej średniego ciśnienia tuż po godz. 4:00.
Pogotowie gazowe poszukuje obecnie zaworu, by zakręcić gaz, który ulatnia się z rurociągu.
Na terenie ogródków działkowych widać ogromny słup ognia, który ma około 20 metrów. Jak mówią strażacy, po odcięciu dopływu ogień powinien sam się ugasić.
Na miejscu pracuje również sześć zastępów straży pożarnej i policja. Strażacy zabezpieczyli teren poprzez wyznaczenie strefy zagrożenia i rozstawienie kurtyn wodnych oraz monitorowanie stężeń gazu.
Jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys, nikomu nic się nie stało.
Jak poinformował rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie kapitan Huber Ciepły, działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.