Małopolska policja opublikowała nagranie z interwencji wobec mężczyzny uzbrojonego w nóż, do której doszło 10 grudnia 2025 roku. 23-latek zaatakował policjanta i został zastrzelony w czasie policyjnej interwencji.

Małopolska policja opublikowała nagranie z interwencji wobec uzbrojonego 23-latka z 10 grudnia 2025 roku.

Na filmie widać, jak mężczyzna z nożem w ręku biegnie w stronę radiowozu i atakuje policjanta.

Funkcjonariusz odpowiada z broni palnej.

23-latek wcześniej zaatakował pracownika firmy i ranił ochroniarza nożem.

W wyniku interwencji napastnik zmarł od postrzałów.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa i sprawdza prawidłowość użycia broni przez policjanta.

Dzięki nagraniu możemy zobaczyć dokładnie, jak wyglądało działanie policjantów wobec 23-latka. W pierwszych sekundach filmiku widzimy pobudzonego mężczyznę, który ma nóż w ręku. 23-latek zaczyna biec w stronę radiowozu. Powoli zbliża się do policjanta, który celuje z niego broni. Widzimy, jak mężczyzna atakuje mundurowego, ten odpowiada strzelając - chwilę później obaj mężczyźni padają na ziemię.

Ustalenia śledczych

Wersję wydarzeń, którą możemy zobaczyć na filmiku, wcześniej potwierdziła prokuratura. Z ustaleń śledczych wynika, że w środę 10 grudnia około godziny 11:30 na parkingu jednej z firm w Myślenicach pojawił się młody mężczyzna, uzbrojony w nóż oraz prawdopodobnie kij bejsbolowy. Napastnik zaatakował jednego z pracowników przedsiębiorstwa, a następnie zadał kilka ciosów nożem w okolice szyi i klatki piersiowej pracownikowi ochrony. Po ataku oddalił się z miejsca zdarzenia.

Na miejsce szybko przybyli policjanci, którzy podjęli próbę zatrzymania sprawcy. Według ustaleń prokuratury mężczyzna nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i z nożem w ręku miał bezpośrednio zmierzać w kierunku jednego z nich, grożąc atakiem.

Pomimo wezwań i ostrzeżeń kierowanych w stronę napastnika, nie zaprzestał on zamachu. Funkcjonariusz, który został bezpośrednio zaatakowany, oddał w kierunku mężczyzny strzały z broni palnej. W wyniku odniesionych obrażeń napastnik zmarł - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Oliwia Bożek-Michalec.

Prokuratura Rejonowa w Myślenicach prowadzi postępowanie pod kątem usiłowania zabójstwa. Ustalane będzie, czy zostały zachowane wszystkie procedury związane z użyciem broni palnej przez policjanta.