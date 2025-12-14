W niedzielę, 21 grudnia, na Rynku Głównym w Krakowie odbędzie się tradycyjna Wigilia dla osób bezdomnych i ubogich, organizowana już po raz 29. przez restauratora Jana Kościuszkę. To największy w Polsce wigilijny stół, przy którym potrzebujący otrzymają ciepłe posiłki i paczki świąteczne. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski. Zaproszenie wysłano również do nowego metropolity krakowskiego, kardynała Grzegorza Rysia.
- 29. Wigilia dla potrzebujących odbędzie się 21 grudnia na krakowskim Rynku Głównym.
- Wydanych będzie około 25 tysięcy potraw, w tym barszcz, pierogi, bigos i karp - nigdy nie brakuje jedzenia, a resztki trafiają do kuchni Świętego Alberta.
- Organizator Jan Kościuszko podkreśla rosnącą liczbę potrzebujących i apeluje o wsparcie - świąteczne paczki są kluczowe.
- Potrzebne są produkty spożywcze: konserwy, kasza, makaron, kawa, herbata i gotowe dania instant - można je przynosić na Rynek lub wysyłać na wskazany adres.
- Chcesz pomóc i poczuć magię świąt? Sprawdź, jak dołączyć do akcji i przygotować paczkę dla tych, którzy naprawdę tego potrzebują!
Już po raz 29. na Rynku Głównym w Krakowie w niedzielę 21 grudnia o godzinie 11:00 odbędzie się Wigilia dla osób bezdomnych i ubogich. Od lat organizatorem wydarzenia jest restaurator Jan Kościuszko.
Przygotowania do Wigilii trwają od wielu tygodni. W menu nie zabraknie tradycyjnych dań świątecznych, takich jak barszcz, pierogi z kapustą i grzybami, bigos czy karp.
W rozmowie z RMF FM Jan Kościuszko podkreśla, że co roku potrzebujących na Rynku Głównym pojawia się coraz więcej.
To smutne rekordy, wolelibyśmy ich nie bić. (...) Ale robimy coraz więcej i naprawdę wystarczy przyjść na Rynek i popatrzeć na tych ludzi, na te twarze, które tam się przewijają, to cierpienie, i wtedy tak po ludzku sobie siąść i pomyśleć, po której stronie państwo jesteście, po której stronie tego stołu jesteście? Wtedy nawet drobiazgi zaczynają mieć dla was wartość. Naprawdę trzeba tym ludziom pomagać - dodaje restaurator.
Organizacja takiego wydarzenia to wielkie wyzwanie. W czasie wigilijnego spotkania na Rynku wydanych zostanie ok. 20-25 tysięcy potraw.
Łącznie z pierogami będą trzy potrawy główne i w sumie dwadzieścia pięć, może trzydzieści tysięcy (porcji) i to powinno wystarczyć. (...) Nigdy dla nikogo nie zabrakło. Ewentualnie jak coś zostaje, choć prawie nigdy nie zostało nic, to potem przewożone jest to do kuchni Świętego Alberta - mówi Jan Kościuszko.
Oprócz ciepłego posiłku, w czasie Wigilii na Rynku Głównym, potrzebujący mogą także liczyć na świąteczne paczki z jedzeniem. W tym roku organizatorzy proszą o wsparcie.
W zeszłym roku wydaliśmy dwadzieścia tysięcy paczek i taką pomoc przyjmujemy. Żadnych pieniężnej pomocy. To szalenie ważne dla tych bezdomnych, którzy przychodzą. Ta Wigilia ma dwie twarze, jedna rzecz to jest po prostu podanie ciepłego posiłku, a druga pokazanie, że ktoś o nich dba i ktoś dla nich coś robi. W związku z tym szalenie ważne, żeby te paczki im rozdawać. Oni często je zanoszą do rodzin i robią z tego prezenciki itd. Dlatego bardzo byśmy prosili o rzeczy, które są dla nich po prostu użyteczne, czyli konserwy, suche produkty jak kasza, makarony. I to prosilibyśmy, jeżeli państwo jesteście tacy dobrzy i czujecie empatię wobec ludzi potrzebujących, o przesyłanie do nas, a my to będziemy dalej przewozić już na Wigilię - zachęca Kościuszko.
Produkty w dniu Wigilii można przynosić do specjalnie przygotowanych stanowisk na Rynku Głównym.
Co jest najbardziej potrzebne?
- Pasztety w puszkach
- Kasza lub ryż
- Makaron
- Ryby w konserwach
- Mięsne konserwy
- Herbata, kawa
- Dania gotowe instant w kubkach (zupki, itp.)
- Ciasta pakowane próżniowo
Paczki z takimi produktami można wysyłać na adres: Grupa Kościuszko M2B, ul. Bronisława Czecha 21, 30-236 Kraków