W niedzielę, 21 grudnia, na Rynku Głównym w Krakowie odbędzie się tradycyjna Wigilia dla osób bezdomnych i ubogich, organizowana już po raz 29. przez restauratora Jana Kościuszkę. To największy w Polsce wigilijny stół, przy którym potrzebujący otrzymają ciepłe posiłki i paczki świąteczne. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski. Zaproszenie wysłano również do nowego metropolity krakowskiego, kardynała Grzegorza Rysia.

29. Wigilia dla potrzebujących odbędzie się 21 grudnia na krakowskim Rynku Głównym.

Już po raz 29. na Rynku Głównym w Krakowie w niedzielę 21 grudnia o godzinie 11:00 odbędzie się Wigilia dla osób bezdomnych i ubogich. Od lat organizatorem wydarzenia jest restaurator Jan Kościuszko.

Przygotowania do Wigilii trwają od wielu tygodni. W menu nie zabraknie tradycyjnych dań świątecznych, takich jak barszcz, pierogi z kapustą i grzybami, bigos czy karp.

W rozmowie z RMF FM Jan Kościuszko podkreśla, że co roku potrzebujących na Rynku Głównym pojawia się coraz więcej.

To smutne rekordy, wolelibyśmy ich nie bić. (...) Ale robimy coraz więcej i naprawdę wystarczy przyjść na Rynek i popatrzeć na tych ludzi, na te twarze, które tam się przewijają, to cierpienie, i wtedy tak po ludzku sobie siąść i pomyśleć, po której stronie państwo jesteście, po której stronie tego stołu jesteście? Wtedy nawet drobiazgi zaczynają mieć dla was wartość. Naprawdę trzeba tym ludziom pomagać - dodaje restaurator.

Wielkie wyzwanie logistyczne

Organizacja takiego wydarzenia to wielkie wyzwanie. W czasie wigilijnego spotkania na Rynku wydanych zostanie ok. 20-25 tysięcy potraw.

Łącznie z pierogami będą trzy potrawy główne i w sumie dwadzieścia pięć, może trzydzieści tysięcy (porcji) i to powinno wystarczyć. (...) Nigdy dla nikogo nie zabrakło. Ewentualnie jak coś zostaje, choć prawie nigdy nie zostało nic, to potem przewożone jest to do kuchni Świętego Alberta - mówi Jan Kościuszko.

Prośba o wsparcie

Oprócz ciepłego posiłku, w czasie Wigilii na Rynku Głównym, potrzebujący mogą także liczyć na świąteczne paczki z jedzeniem. W tym roku organizatorzy proszą o wsparcie.

W zeszłym roku wydaliśmy dwadzieścia tysięcy paczek i taką pomoc przyjmujemy. Żadnych pieniężnej pomocy. To szalenie ważne dla tych bezdomnych, którzy przychodzą. Ta Wigilia ma dwie twarze, jedna rzecz to jest po prostu podanie ciepłego posiłku, a druga pokazanie, że ktoś o nich dba i ktoś dla nich coś robi. W związku z tym szalenie ważne, żeby te paczki im rozdawać. Oni często je zanoszą do rodzin i robią z tego prezenciki itd. Dlatego bardzo byśmy prosili o rzeczy, które są dla nich po prostu użyteczne, czyli konserwy, suche produkty jak kasza, makarony. I to prosilibyśmy, jeżeli państwo jesteście tacy dobrzy i czujecie empatię wobec ludzi potrzebujących, o przesyłanie do nas, a my to będziemy dalej przewozić już na Wigilię - zachęca Kościuszko.

Produkty w dniu Wigilii można przynosić do specjalnie przygotowanych stanowisk na Rynku Głównym.

Co jest najbardziej potrzebne?

Pasztety w puszkach

Kasza lub ryż

Makaron

Ryby w konserwach

Mięsne konserwy

Herbata, kawa

Dania gotowe instant w kubkach (zupki, itp.)

Ciasta pakowane próżniowo