Od poniedziałku, 15 grudnia, w Krakowie zaczną działać specjalne Punkty Obsługi Mieszkańców związane z wprowadzeniem Strefy Czystego Transportu. W nowych lokalizacjach mieszkańcy będą mogli uzyskać wszelkie informacje dotyczące SCT.

W nowych lokalizacjach mieszkańcy będą mogli uzyskać wszelkie informacje dotyczące SCT, zgłosić swój pojazd do weryfikacji uprawnień do wjazdu, a także zgłosić dojazd do placówki ochrony zdrowia.

Gdzie zapłacisz za wjazd do SCT?

Ważna informacja dla kierowców jest taka, że opłatę za wjazd do Strefy Czystego Transportu będzie można uiścić wyłącznie w dwóch punktach Zarządu Dróg Miasta Krakowa – przy ul. Centralnej 53 oraz przy ul. Reymonta 20.



Poniżej przedstawiamy pełną listę punktów wraz z godzinami pracy.

siedziba Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, budynek B (naprzeciwko kasy), od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00–16.00

Biuro Strefy Płatnego Parkowania, ul. Reymonta 20, od poniedziałku do wtorku w godz. 10.00–18.00, od środy do piątku w godz. 8.00–16.00 (w godzinach pracy biura SPP)

Urząd Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, parter, stanowisko nr 43, od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 7.40–18.00, w czwartek w godz. 8.00–18.00

Urząd Miasta Krakowa, ul. Wielicka 28a, II piętro, stanowisko nr 6, od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 7.40–18.00, w czwartek w godz. 8.00–18.00

Urząd Miasta Krakowa, os. Zgody 2, I piętro, pokoje nr 117 i 119, od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 7.40–18.00, w czwartek w godz. 8.00–18.00

Punkt Obsługi Mieszkańców UMK, Centrum Serenada, al. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 41, od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–18.00

Punkt Obsługi Mieszkańców UMK, Galeria Bronowice, ul. Stawowa 61, od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–18.00

P&R Górka Narodowa, poczekalnia dworca przesiadkowego, ul. Papierni Prądnickich 1, od poniedziałku do wtorku w godz. od 7.00–15.00, od środy do piątku w godz. 10.00–17.00.

Strefa Czystego Transportu w Krakowie ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.