Od poniedziałku, 15 grudnia, w Krakowie zaczną działać specjalne Punkty Obsługi Mieszkańców związane z wprowadzeniem Strefy Czystego Transportu. W nowych lokalizacjach mieszkańcy będą mogli uzyskać wszelkie informacje dotyczące SCT.
W nowych lokalizacjach mieszkańcy będą mogli uzyskać wszelkie informacje dotyczące SCT, zgłosić swój pojazd do weryfikacji uprawnień do wjazdu, a także zgłosić dojazd do placówki ochrony zdrowia.
Ważna informacja dla kierowców jest taka, że opłatę za wjazd do Strefy Czystego Transportu będzie można uiścić wyłącznie w dwóch punktach Zarządu Dróg Miasta Krakowa – przy ul. Centralnej 53 oraz przy ul. Reymonta 20.
Poniżej przedstawiamy pełną listę punktów wraz z godzinami pracy.
- siedziba Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, budynek B (naprzeciwko kasy), od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00–16.00
- Biuro Strefy Płatnego Parkowania, ul. Reymonta 20, od poniedziałku do wtorku w godz. 10.00–18.00, od środy do piątku w godz. 8.00–16.00 (w godzinach pracy biura SPP)
- Urząd Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, parter, stanowisko nr 43, od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 7.40–18.00, w czwartek w godz. 8.00–18.00
- Urząd Miasta Krakowa, ul. Wielicka 28a, II piętro, stanowisko nr 6, od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 7.40–18.00, w czwartek w godz. 8.00–18.00
- Urząd Miasta Krakowa, os. Zgody 2, I piętro, pokoje nr 117 i 119, od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 7.40–18.00, w czwartek w godz. 8.00–18.00
- Punkt Obsługi Mieszkańców UMK, Centrum Serenada, al. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 41, od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–18.00
- Punkt Obsługi Mieszkańców UMK, Galeria Bronowice, ul. Stawowa 61, od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–18.00
- P&R Górka Narodowa, poczekalnia dworca przesiadkowego, ul. Papierni Prądnickich 1, od poniedziałku do wtorku w godz. od 7.00–15.00, od środy do piątku w godz. 10.00–17.00.
Strefa Czystego Transportu w Krakowie ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.