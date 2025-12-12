Wojewoda małopolski wydał zezwolenie na rozbudowę 8-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 94 pomiędzy Zedermanem a Jerzmanowicami. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo, płynność ruchu i komfort jazdy na trasie z Olkusza do Krakowa.

/ Małopolski Urząd Wojewódzki / Facebook

W piątek wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar poinformował o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla fragmentu DK94 przebiegającego przez miejscowości Zederman, Przeginia, Gotkowice, Jerzmanowice i Sąspów.

To ośmiokilometrowy fragment na terenie dwóch powiatów: olkuskiego i krakowskiego (...). Rozbudowa drogi krajowej 94 ma zmniejszyć ryzyko wypadków, poprawić płynność ruchu, zmniejszyć emisję spalin i hałasu. Znacząco zwiększy się komfort jazdy z Olkusza do Krakowa – podkreślił podczas briefingu wojewoda.

Zakres inwestycji

Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Ostrowski zaznaczył, że inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej drogi, a nie budowę nowej.

Jest bardzo ciasno, tu jest istniejący szlak komunikacyjny, obudowany domami i my musimy się w to zmieścić. Problemów jest wiele, oprócz tego warunki techniczne, nowe przepisy – musieliśmy to wszystko we współpracy z samorządem uporządkować i efektem tego jest wydanie tej decyzji – powiedział Ostrowski.

W ramach prac powstaną nowe jezdnie, drogi dojazdowe, chodniki, zatoki autobusowe i przejście podziemne. Przebudowane zostaną skrzyżowania w Gotkowicach i Jerzmanowicach.

Na długości 1,4 km zamontowane zostaną ekrany akustyczne, a przejścia dla pieszych będą oświetlone. Powstaną również zbiorniki retencyjne i nowe zjazdy.

Kluczowa inwestycja dla mieszkańców

Wójt gminy Jerzmanowice-Przeginia Tomasz Gwizdała podkreślał znaczenie inwestycji.

Kluczowa pod względem bezpieczeństwa. Część Małopolski i Śląska jeździ tamtędy do Ojcowskiego Parku Narodowego. Wybudowane ronda na zjeździe do sołectw Gotkowice i Sąspów zwiększą bezpieczeństwo i pozwolą rozładować weekendowe korki. Dla mieszkańców gminy to była inwestycja wyczekiwana latami - mówił.

Rozbudowa odcinka Zederman – Jerzmanowice to kolejny etap modernizacji DK94. W ostatnich latach rozbudowano trasę od węzła Modlnica do ronda na Giebułtów, a obecnie trwają prace na terenie Olkusza.