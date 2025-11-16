Raport agencji rządowej Konga ds. górnictwa, odpowiedzialnej za zapewnianie pomocy technicznej i finansowej spółdzielniom górniczym - z którą AFP konsultowała się w niedzielę, wspomina o panice wywołanej przez żołnierzy obecnych na miejscu zdarzenia. Jak przekazał Reuters, zawalenie się kopalni "spowodowane zostało paniką, podobno wywołaną przez ostrzał z broni palnej personelu wojskowego zabezpieczającego teren".

Raport: Kopalnia przedmiotem sporu

Zgodnie z raportem agencji, kopalnia Kolando od kilku miesięcy jest przedmiotem sporu między górnikami a jej operatorami, określanymi jako "chińscy partnerzy". Oskarżenia o niewolniczą pracę dzieci, niebezpieczne warunki pracy i korupcję w sektorze wydobywczym mocno obciążają cały przemysł kobaltowy w Demokratycznej Republice Konga - podała AFP.

Demokratyczna Republika Konga zapewnia ponad 70 procent światowego zapotrzebowania na kobalt, metal niebędny do produkcji akumulatorów wykorzystywanych w elektronice i pojazdach. Większość kongijskiego kobaltu wydobywana jest z ogromnych kopalni przemysłowych. Szacuje się, że ponad 200 tysięcy osób pracuje w charakterze górników w nielegalnych kopalniach.