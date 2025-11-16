Dramatyczne doniesienia z Afryki. ​Co najmniej 32 górników zginęło w wyniku zawału w kopalni kobaltu na południu Demokratycznej Republiki Konga - poinformowały w niedzielę władze lokalne.

  • W sobotę doszło do tragicznego wypadku w kopalni Kolando, położonej 42 km na południowy wschód od Kolwezi - stolicy prowincji Lualaba, będącej centrum wydobycia miedzi i kobaltu w Demokratycznej Republice Konga. 
  • Pomimo zakazu wstępu z powodu ulewnych deszczy i ryzyka osuwisk, nielegalni górnicy weszli na teren kopalni.
  • Do tej pory odnaleziono 32 ciała, a akcja poszukiwawcza trwa.
  • Według raportu rządowej agencji ds. górnictwa, panika wśród górników mogła być wywołana przez obecność żołnierzy i ostrzał z broni palnej. Kopalnia Kolando od miesięcy jest przedmiotem sporu między lokalnymi górnikami a chińskimi operatorami. 
  • Kongo odpowiada za ponad 70 procent światowej produkcji kobaltu, kluczowego surowca do produkcji akumulatorów.
Do wypadku doszło w sobotę w kopalni Kolando, blisko 42 km na południowy wschód od Kolwezi - stolicy prowincji Lualaba, ośrodka wydobycia miedzi i kobaltu. Pomimo formalnego zakazu wstępu na teren kopalni z powodu ulewnych deszczy i ryzyka osuwisk, nielegalni górnicy przedostali się do kamieniołomu - powiedział prasie Roy Kaumba Mayonde, minister spraw wewnętrznych prowincji. 

Tragedia w Kongo. Zawalił się most

Pośpieszne przejście górników spowodowało zawalenie się prowizorycznego mostu, który zbudowali nad zalanym wykopem, wyznaczającym granicę kopalni - dodał urzędnik. Do tej pory odnaleziono 32 ciała - przekazał, precyzując, że poszukiwania "są kontynuowane".

Raport agencji rządowej Konga ds. górnictwa, odpowiedzialnej za zapewnianie pomocy technicznej i finansowej spółdzielniom górniczym - z którą AFP konsultowała się w niedzielę, wspomina o panice wywołanej przez żołnierzy obecnych na miejscu zdarzenia. Jak przekazał Reuters, zawalenie się kopalni "spowodowane zostało paniką, podobno wywołaną przez ostrzał z broni palnej personelu wojskowego zabezpieczającego teren".

Raport: Kopalnia przedmiotem sporu

Zgodnie z raportem agencji, kopalnia Kolando od kilku miesięcy jest przedmiotem sporu między górnikami a jej operatorami, określanymi jako "chińscy partnerzy". Oskarżenia o niewolniczą pracę dzieci, niebezpieczne warunki pracy i korupcję w sektorze wydobywczym mocno obciążają cały przemysł kobaltowy w Demokratycznej Republice Konga - podała AFP.

Demokratyczna Republika Konga zapewnia ponad 70 procent światowego zapotrzebowania na kobalt, metal niebędny do produkcji akumulatorów wykorzystywanych w elektronice i pojazdach. Większość kongijskiego kobaltu wydobywana jest z ogromnych kopalni przemysłowych. Szacuje się, że ponad 200 tysięcy osób pracuje w charakterze górników w nielegalnych kopalniach.

