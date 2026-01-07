W czwartek 8 stycznia około południa drogowcy uruchomią nowy zjazd na węźle Mistrzejowice z Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) na drogę ekspresową S7 w kierunku Warszawy. Będzie to już docelowy zjazd w tym miejscu, który zastąpi tymczasowe rozwiązanie.

Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa / Łukasz Gągulski / PAP

W czwartek około południa drogowcy uruchomią nowy, docelowy zjazd na węźle Mistrzejowice z Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) na S7 w kierunku Warszawy.

Nowy zjazd zastąpi dotychczasowe, tymczasowe rozwiązanie.

Po zmianach: jadący od strony Warszawy na POK pojadą dotychczasowym zjazdem, a wjeżdżający na S7 od strony Krakowa - nowym zjazdem o długości 1,5 km.

Cały węzeł Mistrzejowice, łączący POK z S7, ma zostać udostępniony w październiku 2026 roku.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Jak przekazał Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, od uruchomienia POK i odcinka S7 w grudniu 2024 roku samochody jadące zarówno od strony, jak i w kierunku Warszawy, korzystały z jednego zjazdu.

Jutro wprowadzimy docelowe rozwiązanie, tj. samochody jadące od strony Warszawy na Północną Obwodnicę będą jechały dotychczasowym zjazdem, a kierowcy wjeżdżający na S7 od strony Krakowa pojadą nowym zjazdem. Nowe połączenie ma 1,5 km długości - przekazał Michna.

Zaznaczył, że prace związane z otworzeniem nowego zjazdu spowodują konieczność wstrzymania na kilka minut ruchu pomiędzy Północną Obwodnicą Krakowa a S7. Kierowcy na obu zjazdach (z POK na S7 i z S7 na POK) pojadą jednym pasem.

Według przedstawiciela GDDKiA, termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu może jeszcze ulec zmianie ze względu na pogodę.

Udostępnienie całego węzła Mistrzejowice, łączącego POK z S7 planowane jest w październiku br.

W grudniu 2024 r. GDDKiA oddała do użytkowania 13,3-km odcinek trasy S7 od węzła Widoma do budowanego węzła Mistrzejowice. W budowie wciąż pozostaje 5-kilometrowy odcinek od węzła Mistrzejowice do węzła Nowa Huta. Na tym odcinku znajduje się 29 obiektów - mostów, wiaduktów i estakad. Jego otwarcie będzie oznaczało zamknięcie pełnego ringu wokół Krakowa.

Koszt inwestycji to prawie 1,7 mld zł, z czego blisko 956 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich. Odcinek buduje konsorcjum Gulermak (lider), Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut oraz Mosty Łódź.