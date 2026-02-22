Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi powiedział w niedzielę, że prawdopodobnie spotka się w czwartek w Genewie z wysłannikiem USA Stevem Witkoffem. Irański polityk zaznaczył, że nadal istnieje „duża szansa” na dyplomatyczne rozwiązanie kwestii ambicji nuklearnych Teheranu.
Aragczi powiedział o tym w wywiadzie dla programu CBS News „Face the Nation”. Podkreślił, że "nadal istnieje duża szansa na osiągnięcie rozwiązania dyplomatycznego korzystnego dla obu stron i respektującego prawo Iranu, suwerennego państwa, do decydowania o wzbogacaniu uranu".