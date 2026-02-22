Podczas 79. ceremonii wręczenia nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA), amerykański dramat pt. „Jedna bitwa po drugiej” w reżyserii Paula Thomasa Andersona zwyciężył w kategorii najlepszy film. Produkcja zdobyła w Londynie w sumie sześć statuetek.

Leonardo di Caprio na ceremonii wręczenia nagród BAFTA / Ian West/Press Association/East News / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

22 lutego w Londynie odbywa się 79. ceremonia wręczenia nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA).

W kategorii najlpszy film zwycięzył amerykański dramat pt. „Jedna bitwa po drugiej” (ang. One Battle After Another) w reżyserii Paula Thomasa Andersona. W sumie obraz zdobył w Londynie sześć statuetek.

Nominowanymi w kategorii były też: „Hamnet”, „Marty Supreme”, „Sentimental Value” oraz „Grzesznicy”.

Daliście nam dziś tak wiele powodów do świętowania - powiedział Paul Thomas Anderson, nazywając nagrodę „ogromnym zaszczytem”. Twórzmy filmy bez strachu - dodał.

Anderson zdobył też nagrodę BAFTA dla najlepszego reżysera za film „Jedna bitwa po drugiej”.

W tej kategorii rywalizowali Yorgos Lanthimos za film „Bugonia”, Chloe Zhao z filmem „Hamnet”, Josh Safdie za film „Marty Supreme”, Joachim Trier za „Sentimental Value” oraz Ryan Coogler za „Grzeszników”.