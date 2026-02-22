Protest mieszkańców w Krakowie. Setki osób zgromadziły się w niedzielę, by wyrazić swój sprzeciw wobec planowanych zmian urbanistycznych w sercu Kazimierza.

Protest mieszkańców w Krakowie / Paweł Konieczny / RMF FM

Lokatorzy kamienicy przy ul. Józefa otrzymali nakaz opuszczenia mieszkań.

Mieszkańcy ulicy Józefa w Krakowie przed świętami Bożego Narodzenia otrzymali nakaz opuszczenia swoich mieszkań w kamienicy należącej do jednego z zakonów.

W tym miejscu planowane jest powstanie pięciogwiazdkowego hotelu.

Przede wszystkim chodzi o prawa lokatorskie. To nie może być absolutnie tak, że ktoś jest po prostu powiadamiany, stawiany przed faktem, że nie będzie już mieszkać w miejscu, w którym mieszka od lat. Ta kamienica od lat należała do ludzi i uważam, że to jest absurdalne, żeby mieszkańcy po prostu dostali nagle informację, że muszą się wynieść, bo będzie tutaj hotel i może się gdzieś podzieją, a może się gdzieś nie podzieją - mówiła reporterowi RMF FM jedna z protestujących.

To jest zabytkowa dzielnica, której nie powinno się zmieniać. Szczególnie, że Kraków powinien być przede wszystkim miejscem do mieszkania dla zwykłych ludzi, a turystyka powinna sobie lecieć obok - stwierdził inny z mieszkańców obecnych na proteście.



W sprawę zaangażował się metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś. Poprosił zakon o wyjaśnienia.

