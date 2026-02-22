W starożytnym amfiteatrze w Weronie po godz. 20 rozpoczęła się ceremonia zamknięcia 25. zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Biało-czerwoną flagę poniosą srebrny medalista olimpijski w łyżwiarstwie szybkim Władimir Semirunnij oraz startująca w short tracku Gabriela Topolska.

Ceremonia zakończenia igrzysk w Weronie. / PAP/EPA/TERESA SUAREZ / PAP/EPA

Mimo zapowiedzi, do Werony nie przyjechał premier Francji Sebastien Lecornu jako przedstawiciel kraju-gospodarza następnych zimowych igrzysk w 2030 roku.

Liczący dwa tysiące lat amfiteatr, czyli Arena di Verona, mieści około 15 tysięcy osób. Jest najbardziej prestiżową włoską sceną operową i koncertową.

Od lat odbywają się tam ważne wydarzenia. Na stulecie urodzin Giuseppe Verdiego wystawiono tam "Aidę". Także tam debiutowała wielka Maria Callas. Odbywał się tam także mecz otwarcia mistrzostw Europy siatkarek trzy lata temu. Dziś w tym miejscu kończą się igrzyska. Nic dziwnego, że na początku uroczystości obejrzeliśmy właśnie artystyczny fragment artystyczny nawiązujący do najważniejszych włoskich dzieł operowych, baletu. Także do twórczości Verdiego - relacjonował w Faktach dziennikarz RMF Patryk Serwański.

Semirunnij i Topolska chorążymi

W uroczystości bierze udział ok. 20 polskich sportowców z 59, którzy wystartowali w igrzyskach. Biało-czerwoną flagę poniosą srebrny medalista olimpijski w łyżwiarstwie szybkim Władimir Semirunnij oraz startująca w short tracku Gabriela Topolska.

