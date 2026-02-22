Na trasie kolejowej między Opolem a Suchym Borem doszło do wykolejenia lokomotywy elektrycznej. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak uszkodzeniu uległy tory i sieć trakcyjna. Na miejscu działają służby. Trasa kolejowa jest nieprzejezdna.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Lokomotywa elektryczna wykoleiła się na trasie między Opolem a Suchym Borem. Do incydentu doszło podczas przejazdu technicznego.

W lokomotywie znajdował się wyłącznie maszynista. Na miejscu szybko pojawiły się służby, które zabezpieczają teren.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że maszynista zasłabł, potknął się i nie wyhamował, w związku z dużą prędkością lokomotywa się przewróciła - powiedział nam aspirant sztabowy Piotr Chwastowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Maszynista był trzeźwy. Nic mu się nie stało.

Utrudnienia w ruchu

W wyniku wykolejenia uszkodzona została zarówno sieć trakcyjna, jak i tory kolejowe. Służby techniczne przystąpiły do usuwania skutków zdarzenia.

W związku z tym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pociągów jadących trasą Tarnowskie Góry - Opole Główne. Dla pasażerów jadących pociągami Polregio przygotowano komunikację zastępczą. Pociągi InterCity prawdopodobnie będą kierowane okrężnymi trasami.

Usuwanie zniszczeń może potrwać kilka godzin.





