Gorgona – najmniejsza wyspa Toskanii – to ostatnia kolonia karna Włoch, gdzie skazani nie tylko odbywają karę, ale także uczą się życia na nowo. Z jednej strony – niedostępna twierdza, z drugiej – miejsce, które odmienia ludzi. Jak to możliwe, że więzienie stało się jedną z najbardziej pożądanych atrakcji turystycznych regionu?

Gorgona – ostatnia kolonia karna Europy i turystyczny klejnot Toskanii / Shutterstock

Gorgona to najmniejsza wyspa Toskanii i ostatnia kolonia karna Europy.

Więźniowie na Gorgonie żyją w systemie otwartym, pracują na roli, w winnicach, przy hodowli zwierząt i pszczelarstwie.

Od 2011 roku produkują pod okiem rodziny Frescobaldi jedno z najdroższych win Toskanii.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Gorgona to skalista wyspa na Morzu Śródziemnym, oddalona zaledwie godzinę rejsu od Livorno. W rzeczywistości kryje jedną z najbardziej niezwykłych historii współczesnych Włoch. To ostatnia kolonia karna Europy, miejsce zamieszkania około 160 osób - więźniów oraz strażników. Jednak Gorgona to nie tylko więzienie. To także raj dla miłośników wina, dzikiej przyrody i... nietypowej turystyki.

Gorgona - turystyczny klejnot z ograniczonym dostępem

Gorgona jest marzeniem każdego podróżnika szukającego nieoczywistych destynacji. Na wyspę nie można dostać się samodzielnie, jednodniowe wycieczki organizowane są przez miasto Livorno i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Limit 100 odwiedzających dziennie sprawia, że każda wizyta nabiera wyjątkowego charakteru.

Przed wejściem na wyspę każdy turysta przechodzi przez rygorystyczną kontrolę - wymagane są odpowiednie buty trekkingowe, strój outdoorowy, a telefony i aparaty zostają zebrane przez administrację. Fotografowanie jest bowiem surowo zabronione, a każda osoba musi bezwzględnie trzymać się grupy.

Kolonia karna na Gorgonie - więzienie inne niż wszystkie

Kolonia karna na Gorgonie działa nieprzerwanie od 1869 roku i od początku była miejscem, w którym kara łączy się z resocjalizacją. Trafiają tu tylko więźniowie, którzy wyróżnili się wzorowym zachowaniem w innych zakładach karnych. Na wyspie funkcjonuje system otwarty - osadzeni mogą swobodnie poruszać się po terenie, pracować na roli, w winnicach, przy hodowli zwierząt czy pszczelarstwie. Na noc zamykani są w celach.

Wskaźnik recydywy wśród osób opuszczających wyspę wynosi zaledwie 20 procent - podczas gdy w innych włoskich więzieniach sięga aż 80 procent!

Wino z Gorgony – perła Toskanii

Gorgona przyciąga turystów i miłośników wina / New Press Photo / Splash News / East News

Od 2011 roku na wyspie powstaje jedno z najdroższych i najbardziej prestiżowych białych win Toskanii. Produkcją zajmują się więźniowie, pod czujnym okiem ekspertów z najsłynniejszej włoskiej dynastii winiarskiej Frescobaldi, która od 700 lat tworzy cenione wina.

Rocznie produkuje się około 8 000 butelek wina, z czego 750 to wino czerwone. Jak podaje Forbes, każda butelka białego wina Gorgona kosztuje około 100 dolarów.

Po odbyciu kary więźniowie z doświadczeniem w uprawie winorośli i produkcji wina na wyspie mogą pracować w jednej z sześciu posiadłości Frescobaldi na stałym lądzie w Toskanii przez okres do jednego roku.