Zohran Mamdani, burmistrz Nowego Jorku, ogłosił w niedzielę stan wyjątkowy w mieście z powodu prognozowanej niezwykle silnej śnieżycy. Obowiązuje zakaz przemieszczania się, szkoły publiczne w poniedziałek będą zamknięte. Władze ostrzegają przed całkowitym paraliżem komunikacyjnym. Nowy Jork nie mierzył się z taką śnieżycą od wielu lat.

Śnieżyca w Nowym Jorku, zdjęcie ilustracyjne. / AA/ABACA / PAP/EPA

W Nowym Jorku obowiązuje zakaz przemieszczania się.

W poniedziałek szkoły będą zamknięte.

Prognozowane są potężne opady śniegu (do 60 cm) oraz silne wiatry.

Zakaz przemieszczania się - jak podała stacja Fox News - obowiązuje od godziny 21.00 (czasu lokalnego) w niedzielę do południa w poniedziałek. Restrykcje obejmują wszystkie ulice, autostrady oraz mosty, które zostają wyłączone z ruchu kołowego, z wyjątkiem pojazdów ratunkowych. Ograniczenia dotyczą samochodów osobowych, ciężarówek, a także skuterów i rowerów elektrycznych. Poruszać mogą się jedynie służby ratunkowe oraz pracownicy sektorów infrastruktury krytycznej.

Nowy Jork nie mierzył się z burzą tej skali w ciągu ostatniej dekady. Prosimy nowojorczyków o unikanie wszelkich podróży, które nie są absolutnie konieczne - przytacza wypowiedź Mamdaniego CBS News.

Snow day w szkołach w Nowym Jorku

Burmistrz ogłosił także tzw. snow day, wyznaczając poniedziałek dniem wolnym od zajęć stacjonarnych w placówkach oświatowych.

Prawo stanowe wymaga 180 dni nauki w roku kalendarzowym. Uznaliśmy jednak, że w poniedziałek zaistnieją szczególne przesłanki wyłączające ten obowiązek ze względów bezpieczeństwa. Poinformowaliśmy o tym rano komisarz ds. edukacji, która zatwierdziła naszą prośbę o odstępstwo od przepisów, za co jesteśmy niezwykle wdzięczni - stwierdził Mamdani.

Ekstremalne warunki blizzardu

Synoptycy ostrzegają przed gwałtownym głębokim układem niskiego ciśnienia formującym się nad północno-wschodnim wybrzeżem USA. Zjawisko to przyniesie ekstremalne warunki blizzardu (mroźny, silny wiatr północno-zachodni wiejący w południowej Kanadzie i północnej części USA), porywy wiatru o sile sztormu tropikalnego sięgające 113 km/godz. oraz opady śniegu do 60 cm - informują Fox News i CBS News. W samym Nowym Jorku, na Long Island oraz w rejonie Lower Hudson Valley prognozuje się od 30 do 45 cm pokrywy śnieżnej.

Potrzebni ludzie do walki ze śniegiem

Władze miejskie rozpoczęły doraźny nabór pracowników do odśnieżania przystanków, przejść dla pieszych i hydrantów. Stawki wynoszą od 19,14 do 28,71 dolara za godzinę.

Alerty przed śnieżycą objęły całą metropolię Nowy Jork, Long Island, znaczną część stanu New Jersey oraz południowe Connecticut. Dla tych trzech stanów wydano również ostrzeżenia przed powodzią przybrzeżną.

Gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul również ogłosiła stan wyjątkowy. Po raz kolejny stan Nowy Jork znajduje się na celowniku bardzo niebezpiecznej, szybko przemieszczającej się, potencjalnie zagrażającej życiu zimowej burzy - oświadczyła podczas sobotniej konferencji prasowej, apelując do mieszkańców o pozostanie w domach.

W Waszyngtonie i Baltimore oczekuje się od 13 do 20 cm śniegu. Według Fox News w północno-wschodniej części kraju odwołano już ponad 7 tys. lotów.