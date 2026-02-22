1,6 promila alkoholu miał strażak, który kierował wozem strażackim w trakcie interwencji w Tchórznicy Włościańskiej na Mazowszu. 31-latek został zatrzymany - ustaliła dziennikarka RMF FM.

Wóz strażacki, zdjecie ilustracyjne / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Strażacy ochotnicy zostali w niedzielę ramo wezwani do interwencji w Tchórznicy Włościańskiej w pow. sokołowskim w związku z wypadkiem. Przed godz. 7 samochód osobowy wjechał do rowu i uderzył w drzewo.

Jak się okazało, 31-letni kierowca wozu strażackiego, który pojechał na interwencję, był pijany.

Mężczyzna został zatrzymany. W tej chwili trzeźwieje w policyjnych pomieszczeniach. Dopiero po wytrzeźwieniu będą prowadzone z nim dalsze czynności - przekazał RMF FM młodszy aspirant Piotr Pokorski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.