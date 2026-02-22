W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy europosła Tobiasza Bocheńskiego, dlaczego były premier nie pojawił się na Podkarpaciu. Czy była to zemsta Mateusza Morawieckiego za wykluczenie z udziału w partyjnym wydarzeniu Michała Dworczyka? Czy wiceszef PiS buduje swoje zaplecze?

Antoni Macierewicz podczas swojego wystąpienia w Stalowej Woli skrytykował decyzję o zawieszeniu powszechnej służby wojskowej, podjętą przez pierwszy rząd Donalda Tuska. Czy to oznacza, że PiS chce przywrócić pobór do armii? Jak postąpi partia po dojściu do władzy?

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w marcu wyjaśni się, kto będzie kandydatem PiS na premiera po wyborach w 2027 roku. Według informacji PAP na liście potencjalnych kandydatów partii na premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych znajdują się cztery osoby i są to: Anna Krupka , Zbigniew Bogucki , Przemysław Czarnek oraz Tobiasz Bocheński. Czy gość Porannej rozmowy w RMF FM ma największe szanse na nominację?

