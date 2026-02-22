​Barcelona wygrała z Levante 3:0 na stadionie Camp Nou. Zwycięstwo pozwoliło "Dumie Katalonii" wrócić na fotel lidera po wczorajszej porażce Realu Madryt. Robert Lewandowski rozegrał 65 minut, ale nie strzelił gola. To trzeci kolejny mecz polskiego snajpera bez bramki.

Barcelona pokonała 3:0 Levante / PAP/EPA/ALBERTO ESTEVEZ / PAP/EPA

Barcelona objęła prowadzenie już w 4. minucie meczu z Levante. Eric Garcia podał w pole karne, a Marc Bernal uderzył bez przyjęcia i umieścił piłkę w siatce.

Na 2:0 podwyższył w 32. minucie Frenkie de Jong. Holender wykorzystał dośrodkowanie Portugalczyka Joao Cancelo.

65 minut Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski rozegrał 65 minut. Zmienił go Ferran Torres. Uwzględniając wszystkie rozgrywki, był to trzeci z rzędu mecz Polaka, w którym nie zdobył bramki. W tym sezonie 37-letni napastnik strzelił dla Barcelony 13 goli - 10 w La Liga, dwa w Lidze Mistrzów i jednego w Superpucharze Hiszpanii.

Wynik meczu z Levante ustalił Fermin Lopez w 81. min. efektownym strzałem z dystansu. Piłka po jego atomowym uderzeniu odbiła się od słupka i wpadła do bramki.

Barcelona po zwycięstwie 3:0 nad Levante wróciła na pierwsze miejsce w La Liga, wykorzystując potknięcie Realu Madryt, który w sobotę przegrał na wyjeździe z Osasuną Pampeluna 1:2.

"Duma Katalonii" zdobyła 61 pkt, a "Królewscy" mają 60 pkt.