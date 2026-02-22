Paralotniarz spadł na pole przy drodze krajowej nr 74 w miejscowości Gorajec-Zastawie koło Zamościa na Lubelszczyźnie. Na miejsce wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował 57-latka do szpitala w Lublinie.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Policja ustala przyczyny wypadku paralotniarza w miejscowości Gorajec-Zastawie w powiecie zamojskim na Lubelszczyźnie. Do wypadku doszło w niedzielę przed godziną 15 przy drodze krajowej nr 74 między Frampolem a Szczebrzeszynem.

Jak informuje reporter RMF FM Paweł Konieczny, 57-letni mieszkaniec województwa podkarpackiego z obrażeniami nóg został przetransportowany helikopterem do Lublina.

W czasie akcji ratowniczej był przytomny.

Prawdopodobnie podczas startu ze wzniesienia w Radecznicy paralotniarz zaczepił o drzewo, a następnie nie mógł wyprostować lotu, po czym spadł na pole w miejscowości Gorajec-Zastawie .

Droga w tym miejscu przez jakiś czas była zablokowana, ale aktualnie nie ma już utrudnień.







