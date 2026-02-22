Jakie będą kolejne posunięcia koalicji, jeśli prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę wdrażającą SAFE? W sobotę w Stalowej Woli politycy PiS przedstawili alternatywę dla tego programu. Czy któryś z pomysłów Prawa i Sprawiedliwości mógłby mieć poparcie koalicji? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Dariusz Joński, poseł do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej.

Czy Polska powinna się przyłączyć do programu Nuclear Sharing? Co nasz gość sądzi o podatku bankowym, z którego pieniądze byłyby przeznaczane na armię? Czy obowiązkowa służba wojskowa powinna zostać przywrócona?

W tym tygodniu Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego zajmie się sprawą azylu politycznego, którego Węgry udzieliły byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Jakie mogą zapaść decyzje w tej sprawie? Czy możliwy jest scenariusz, że KE wezwie rząd w Budapeszcie do przekazania Marcina Romanowskiego polskim organom ścigania?

Dariusza Jońskiego zapytamy m.in. o ocenę sytuacji w PiS oraz w Polsce 2050. O czym świadczy nieobecność Mateusza Morawieckiego w Stalowej Woli? Czy były premier i jego stronnicy budują swoje zaplecze polityczne i chcą porzucić PiS? Czy podział Polski 2050 pogrąży koalicję?

