Zwiedzając odbudowaną katedrę Notre-Dame, nie można zapomnieć o zakrystii. Radzą to turystom znawcy paryskich zabytków. Niewiele osób wie bowiem, że to właśnie w tam znajduje się skarbiec sławnej świątyni - pełen bezcennych eksponatów.

Oto co kryje skarbiec katedry Notre-Dame

Kiedy zwiedzamy główną nawę odbudowanej katedry Notre-Dame, można nie zauważyć niewielkiego wejścia do zakrystii – a to właśnie tam znajdują się najcenniejsze eksponaty. Wśród nich są m.in. wysadzane diamentami relikwiarze stworzone, by chronić takie relikwie, jak Korona Cierniowa Jezusa, fragment Świętego Krzyża i gwóźdź z ukrzyżowania. Można też tam zobaczyć tunikę Świętego Ludwika oraz szatę liturgiczną stworzoną dla Jana Pawła II z okazji Światowych Dni Młodzieży w 1997 roku przez sławnego paryskiego projektanta mody Jean-Charlesa de Castelbajaca.

Skarbiec katedry Notre-Dame należy do najważniejszych zespołów zabytków sakralnych we Francji. Jego historia jest ściśle związana z dziejami samej katedry, monarchii francuskiej oraz odrodzenia religijnego w XIX wieku. Dziś ten skarbiec, który w czasie odbudowy katedry eksponowany był w Luwrze, znajduje się znowu w zakrystii paryskiej świątyni i obejmuje m.in. relikwiarze, naczynia liturgiczne oraz inne cenne przedmioty kultu.

Już w średniowieczu katedra gromadziła cenne relikwie i przedmioty liturgiczne ofiarowane przez królów, biskupów i wiernych. Szczególne znaczenie miało sprowadzenie do Francji w XIII wieku najcenniejszych relikwii Męki Pańskiej przez króla Ludwika IX Świętego. Relikwie te pierwotnie przechowywano w królewskiej kaplicy Saint-Chapelle w Paryżu.

W czasie rewolucji francuskiej wiele przedmiotów liturgicznych zostało zniszczonych lub przetopionych. Skarbiec uległ znacznemu zubożeniu. Dopiero w XIX wieku, w okresie odnowy religijnej oraz restauracji katedry prowadzonej przez architekta Eugène’a Viollet-le-Duca, rozpoczęto ponowne gromadzenie i tworzenie nowych dzieł złotniczych oraz relikwiarzy w stylu neogotyckim.

Skarbiec zawiera bogato zdobione relikwiarze wykonane ze złota, srebra i kamieni szlachetnych, często powstałe w XIX wieku. Znajdują się tu również kielichy, monstrancje, pateny oraz inne naczynia używane podczas mszy. Wiele z nich jest dowodem wysokiego poziomu francuskiego rzemiosła artystycznego.

W zbiorach znajdują się także cenne paramenty: ornaty, kapy i dalmatyki, haftowane złotą i srebrną nicią, niekiedy ozdobione motywami heraldycznymi związanymi z monarchią francuską lub arcybiskupami Paryża. Tekstylia te stanowią ważne świadectwo historii sztuki sakralnej.

