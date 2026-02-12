Luka bezpieczeństwa w popularnym pakiecie biurowym Microsoft Office stała się narzędziem cyberprzestępców, którzy atakują instytucje publiczne w Polsce i za granicą. Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni apeluje o pilną aktualizację oprogramowania, ostrzegając, że zainfekowane pliki rozsyłane są z przejętych kont e-mail.
- Wojsko ostrzega przed luką bezpieczeństwa w pakiecie biurowym Microsoft Office.
- Jest ona wykorzystywana przez cyberprzestępców do ataków na instytucje publiczne w Polsce i za granicą.
- Jak działają hakerzy? Szczegóły w poniższym artykule.
Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC) ostrzegło w czwartek przed luką bezpieczeństwa w Microsoft Office, którą cyberprzestępcy wykorzystują do ataków na instytucje publiczne w Polsce i za granicą.
"DKWOC zaleca wszystkim użytkownikom pakietu Microsoft Office w wersjach 2016 i 2019 niezwłoczne zainstalowanie właściwych aktualizacji bezpieczeństwa" - wskazały Wojska Obrony Cyberprzestrzeni we wpisie na platformie X, zaznaczając, że po zaktualizowaniu pakietu należy ponownie uruchomić Microsoft Office.