Luka bezpieczeństwa w popularnym pakiecie biurowym Microsoft Office stała się narzędziem cyberprzestępców, którzy atakują instytucje publiczne w Polsce i za granicą. Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni apeluje o pilną aktualizację oprogramowania, ostrzegając, że zainfekowane pliki rozsyłane są z przejętych kont e-mail.

  • Wojsko ostrzega przed luką bezpieczeństwa w pakiecie biurowym Microsoft Office.
  • Jest ona wykorzystywana przez cyberprzestępców do ataków na instytucje publiczne w Polsce i za granicą.
  • Jak działają hakerzy? Szczegóły w poniższym artykule.
Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC) ostrzegło w czwartek przed luką bezpieczeństwa w Microsoft Office, którą cyberprzestępcy wykorzystują do ataków na instytucje publiczne w Polsce i za granicą.

"DKWOC zaleca wszystkim użytkownikom pakietu Microsoft Office w wersjach 2016 i 2019 niezwłoczne zainstalowanie właściwych aktualizacji bezpieczeństwa" - wskazały Wojska Obrony Cyberprzestrzeni we wpisie na platformie X, zaznaczając, że po zaktualizowaniu pakietu należy ponownie uruchomić Microsoft Office.

Jak działają cyberprzestępcy?

Z komunikatu DKWOC wynika, że cyberprzestępcy przygotowują spreparowany plik Office, np. dokument Word, i wysyłają go w wiadomości e-mail. Plik po otwarciu przez użytkownika wykorzystuje podatność (luka bezpieczeństwa) w Microsoft Office, co pozwala na ominięcie domyślnych zabezpieczeń Microsoftu. Następnie na urządzeniu ofiary instalowane jest złośliwe oprogramowanie (malware), które pozwala m.in. na przejęcie kontroli nad komputerem czy smartfonem oraz kradzież danych.

DKWOC przekazało, że hakerzy wysyłają zainfekowany plik, wykorzystując wcześniej przejęte konta e-mail pracowników instytucji państwowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym m.in. Ukrainy i Rumunii. Natomiast treści wiadomości są spójne z profilem działalności zarówno nadawcy, jak i odbiorcy, co zwiększa wiarygodność korespondencji.

Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni podkreśla, że cyberprzestępcy precyzyjne typują instytucje i ich pracowników, których urządzenia chcą zinfiltrować. Sprawcy starają się także zminimalizować ryzyko wykrycia, co ma pozwolić na utrzymanie długotrwałej obecności w zainfekowanych systemach.

Jak poinformował pod koniec stycznia Microsoft, podatność występuje w wersjach:

  • Microsoft Office 2016,
  • Microsoft Office 2019,
  • Microsoft Office LTSC 2021,
  • Microsoft Office LTSC 2024,
  • Microsoft 365 Apps for Enterprise.

O kampanii phishingowej poinformowali Ukraińcy

O kampanii phishingowej wykorzystującej lukę w pakiecie Microsoft Office informował w ubiegłym tygodniu ukraiński zespół reagowania na incydenty komputerowe (CERT-UA). Jak podał portal cyberdefence24.pl, który przenalizował komunikat, pierwsze aktywne wykorzystanie luki ukraiński zespół odnotował 29 stycznia br., trzy dni po publikacji i wdrożeniu awaryjnej aktualizacji przez Microsoft. Według zespołu CERT-UA, podatność była aktywnie wykorzystywana w rzeczywistych atakach przez grupę powiązaną z rosyjskimi służbami wywiadowczymi.

"Ofiarami ataków padły przede wszystkim instytucje państwowe i organizacje o znaczeniu strategicznym w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym jednostki rządowe i administracyjne Ukrainy, Słowacji oraz Rumunii" - podał cyberdefence24.pl. Zdaniem ekspertów portalu, profilowanie wiadomości oraz wykorzystanie lokalnych języków "wskazuje na intencje szpiegowskie ukierunkowane na pozyskiwanie informacji o charakterze politycznym i strategicznym".

