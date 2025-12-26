Przepis na miejsce najlepsze do życia odkrywamy dzisiaj w świątecznych Faktach RMF FM i na RMF24.pl. Nasi dziennikarze odwiedzają miasta, które znalazły się w czołówce jednego z najnowszych rankingów. Według ankietowanych na pierwszym miejscu jest Sopot, na drugim Warszawa, na trzecim Mińsk Mazowiecki, a tuż za podium znalazło się mazowieckie Legionowo. Ranking przygotowany przez ekspertów otwiera Mińsk Mazowiecki. Specjaliści wzięli pod uwagę 90 wskaźników. Wśród nich zdrowie, edukację i transport.

Sopot / Shutterstock

Mieszkam w Mińsku Mazowieckim od dziesięciu lat. Uważam, że miasto jest fajne, lubię park, można tu wyjść z dziećmi, blisko Mińska Mazowieckiego jest najstarsza sosna w Polsce - Wszebora, około kilometra od centrum. Poza tym blisko jest Warszawa, to daje większe szanse na dobrą pracę, to daje perspektywy. Jest dobra atmosfera. Ludzie mają czas, rozmawiają ze sobą, ostatnio stałam na kładce, podeszła do mnie starsza pani i zaczęłyśmy po prostu rozmawiać: o świętach, o tym, jak nam się żyje, jest dużo przejawów tego, że ludzie, nawet nieznajomi, są dla siebie mili - opisują w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem mieszkańcy Mińska Mazowieckiego.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Wydaje nam się, że najlepsze miejsce do życia to pewnie świetny kurort. W rankingu mamy Sopot, ale z drugiej strony też nieoczywiste miasta. Generalnie chcemy przebywać w miejscach, w których dobrze się czujemy, czujemy się zaopiekowani, mamy poczucie, że jest bezpiecznie, możemy łatwo się poruszać, jest zieleń. Według mnie w ostatnich latach wśród wskaźników zaczął dominować motyw zdrowia i dostępu do usług medycznych. Nie chodzi tylko o dostęp do lekarza na NFZ, lecz także o programy zdrowotne, w tym profilaktyczne, które organizują samorządy. Nie zapominajmy o tym, że nasz głos jest ważny, możemy się integrować, proponować różne rozwiązania, nie bójmy się mówić o tym, czego potrzebujemy - podkreśla Natalia Miller z Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Raport "Gdzie żyje się najlepiej?" opiera się na analizie aż 90 wskaźników opisujących każdą lokalizację. Ocenie poddano m.in. zdrowie, edukację, transport, dostępność usług, warunki ekonomiczne oraz środowisko. Każdy wskaźnik otrzymał określoną wagę, a ranking prezentuje dwie perspektywy: ekspercką oraz ankietową, bazującą na wynikach reprezentatywnego badania opinii dorosłych Polaków. Ranking powstał w oparciu o szeroko zakrojone badania ankietowe oraz analizę setek zmiennych przestrzennych, przeprowadzoną z wykorzystaniem zaawansowanej platformy analitycznej Algolytics. Takie podejście umożliwiło nie tylko wskazanie liderów, ale także szczegółową diagnozę mocnych stron i potencjału rozwojowego każdej gminy w kraju.

Legionowo / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Eksperci podkreślają, że o pozycji gminy nie decyduje jeden czynnik, lecz kombinacja przewag. W jednych gminach kluczowe znaczenie mają transport i dostępność usług, w innych edukacja i zdrowie, a jeszcze w innych - środowisko czy bezpieczeństwo. Dlatego raport przedstawia ocenę każdej gminy w 10 kluczowych obszarach, umożliwiając precyzyjną diagnozę sytuacji i wskazanie aspektów wymagających wzmocnienia.

Spośród 10 wymiarów jakości życia warto wyróżnić warunki ekonomiczne. Stanowią one istotny komponent analizy lokalnej, wspierając samorządy, instytucje publiczne oraz sektor prywatny w podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych i rozwojowych. Na tym tle za dobry przykład mogą posłużyć dane regionalne o ukredytowieniu i kulturze płatniczej w Polsce. Widzimy, że co drugi Polak spłaca pożyczkę lub kredyt. Dane BIK pokazują wyraźne regionalne zróżnicowanie tego wskaźnika - najwyższy poziom ukredytowienia obserwujemy w województwach zachodnich, takich jak dolnośląskie (51,4 proc.) i lubuskie (51,3 proc.), natomiast najniższy w regionach południowo-wschodnich: świętokrzyskim (38,5 proc.) i podkarpackim (39,1 proc.) - zwraca uwagę Sławomir Nosal z BIK.

Zgodnie z badaniem top 10 gmin w Polsce prezentuje się następująco:

1. Sopot

2. Warszawa

3. Mińsk Mazowiecki

4. Legionowo

5. Bolesławiec

6. Świdnica

7. Pabianice

8. Ząbki

9. Siedlce

10. Kraków

Natomiast najlepsze gminy do życia w Polsce według wag eksperckich to: