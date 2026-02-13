Wysoko przegrali piłkarze FC Barcelony wyjazdowy mecz w Pucharze Króla. Duma Katalonii uległa Atletico Madryt aż 0:4. Był to pierwszy mecz półfinału. Rewanż 3 marca.
W czwartkowym spotkaniu na Estadio Metropolitano wystąpił m.in. Robert Lewandowski. Polak rozegrał ponad 60 minut i wszedł z ławki już w pierwszej połowie, zmieniając Marca Casado.
Strzelanie zaczęło się od 6. minuty, gdy obrońca Barcelony Eric Garcia podał do bramkarza. Joan Garcia minął się z piłką, która wpadła do bramki.