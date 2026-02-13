Wysoko przegrali piłkarze FC Barcelony wyjazdowy mecz w Pucharze Króla. Duma Katalonii uległa Atletico Madryt aż 0:4. Był to pierwszy mecz półfinału. Rewanż 3 marca.

W czwartkowym spotkaniu na Estadio Metropolitano wystąpił m.in. Robert Lewandowski. Polak rozegrał ponad 60 minut i wszedł z ławki już w pierwszej połowie, zmieniając Marca Casado.

Strzelanie zaczęło się od 6. minuty, gdy obrońca Barcelony Eric Garcia podał do bramkarza. Joan Garcia minął się z piłką, która wpadła do bramki.

Drugiego gola dla Atletico strzelił Francuz Antoine Griezmann, któremu asystował Argentyńczyk Nahuel Molina. Kolejną bramkę zdobył Nigeryjczyk Ademola Lookman, a na 4:0 podwyższył Argentyńczyk Julian Alvarez. Na początku drugiej połowy bramkarza Atletico Juana Musso pokonał Pau Cubarsi, jednak gol został anulowany po analizie VAR.

Barcelona kończyła mecz w osłabieniu, gdyż w 85. min czerwoną kartkę po brutalnym faulu otrzymał Garcia.

W środę rozegrano pierwszy półfinał Pucharu Hiszpanii. Piłkarze Realu Sociedad San Sebastian pokonali na wyjeździe Athletic Bilbao 1:0 w derbach Kraju Basków. Rewanż zaplanowano na 4 marca.

Finał Puchar Króla odbędzie się 18 kwietnia. Te rozgrywki najczęściej - 32 razy wygrywała Barcelona, która w ubiegłym sezonie w finale pokonała Real Madryt 3:2 po dogrywce.