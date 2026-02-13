Drugiego gola dla Atletico strzelił Francuz Antoine Griezmann, któremu asystował Argentyńczyk Nahuel Molina. Kolejną bramkę zdobył Nigeryjczyk Ademola Lookman, a na 4:0 podwyższył Argentyńczyk Julian Alvarez. Na początku drugiej połowy bramkarza Atletico Juana Musso pokonał Pau Cubarsi, jednak gol został anulowany po analizie VAR.

Barcelona kończyła mecz w osłabieniu, gdyż w 85. min czerwoną kartkę po brutalnym faulu otrzymał Garcia.

W środę rozegrano pierwszy półfinał Pucharu Hiszpanii. Piłkarze Realu Sociedad San Sebastian pokonali na wyjeździe Athletic Bilbao 1:0 w derbach Kraju Basków. Rewanż zaplanowano na 4 marca.

Finał Puchar Króla odbędzie się 18 kwietnia. Te rozgrywki najczęściej - 32 razy wygrywała Barcelona, która w ubiegłym sezonie w finale pokonała Real Madryt 3:2 po dogrywce.