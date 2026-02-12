38-letni mężczyzna z maczetę w ręku zaczepiał przechodniów na ul. Cechowej w Krakowie - dowiedział się Krzysztof Zasada, reporter RMF FM. Mężczyzna uszkodził też zaparkowany samochód i uderzył w ramię przypadkowego przechodnia.

Policjanci namierzyli mężczyznę w domu jednorodzinnym przy ul. Cechowej na krakowskim Kurdwanowie. 

Gdy otworzył drzwi, trzymał w rękach cztery noże i zaatakował funkcjonariuszy. Mundurowi użyli paralizatora i obezwładnili napastnika.

Nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

38-latek został zatrzymany i odpowie za czynną napaść.

Zobacz również: