38-letni mężczyzna z maczetę w ręku zaczepiał przechodniów na ul. Cechowej w Krakowie - dowiedział się Krzysztof Zasada, reporter RMF FM. Mężczyzna uszkodził też zaparkowany samochód i uderzył w ramię przypadkowego przechodnia.
Policjanci namierzyli mężczyznę w domu jednorodzinnym przy ul. Cechowej na krakowskim Kurdwanowie.
Gdy otworzył drzwi, trzymał w rękach cztery noże i zaatakował funkcjonariuszy. Mundurowi użyli paralizatora i obezwładnili napastnika.
Nikt nie odniósł poważnych obrażeń.
38-latek został zatrzymany i odpowie za czynną napaść.