"Mamy ponad 300 miejsc obrotu na terenie naszej Unii. To jest fragmentacja na sterydach. Potrzebujemy jednego dużego, głębokiego i płynnego rynku kapitałowego. To jest cel naszej Unii oszczędności i inwestycji" — stwierdziła Ursula von der Leyen podczas debaty w Parlamencie Europejskim. Zaznaczyła, że Wspólnota potrzebuje gruntownych regulacyjnych porządków. "Niektóre kraje nadal akceptują korespondencję wyłącznie faksem" - zaznaczyła.
W Strasburgu trwa debata na temat "Pilnych działania w celu ożywienia konkurencyjności UE, pogłębienia jednolitego rynku UE i ograniczenia kosztów utrzymania". Jedną z pierwszych przemawiających jest szefowa Komisji Europejskiej.
Ursula von der Leyen w swoim przemówieniu przekonuje, że UE musi uprościć przepisy dotyczące firm prowadzących działalność w regionie, aby być bardziej konkurencyjną wobec USA i Chin.
Pozwólcie, że ponownie wezmę przykład ze Stanów Zjednoczonych. Jeden system finansowy, jedna stolica finansowa i kilka innych centrów finansowych. Tutaj, w Europie, nie mamy tylko 27 różnych systemów finansowych, z których każdy ma własnego nadzorcę - powiedziała podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim.