​W małopolskiej gminie Bolesław wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe. Decyzja władz lokalnych to reakcja na rosnące zagrożenie podtopieniami i zapadliskami, które są skutkiem dawnej działalności górniczej.

Zalania w miejscowości Bolesław w powiecie olkuskim (zdjęcie z lata 2025 r.) / Art Service / PAP

W gminie Bolesław (woj. małopolskie) wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe.

Decyzja zapadła z powodu wzrostu poziomu wód podziemnych po zakończeniu działalności górniczej.

Stan pogotowia przeciwpowodziowego obowiązuje w czterech miejscowościach. Jakich? Szczegóły niżej.

Jak poinformował Urząd Gminy w Bolesławiu, pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje od wtorkowego popołudnia do odwołania w miejscowościach: Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski. Zarządzenie w tej sprawie wydał wójt Krzysztof Dudziński.

Samorządowiec wyjaśnił, że decyzja o wprowadzeniu stanu pogotowia przeciwpowodziowego została podjęta na podstawie rekomendacji specjalnego międzyresortowego zespołu ds. usuwania skutków i przeciwdziałania zagrożeniom związanym z zapadliskami i podtopieniami w gminie Trzebinia oraz w rejonie olkuskim.

Zespół ten powstał po serii zapadlisk w Trzebini, które były efektem dawnej działalności górniczej kopalni węgla kamiennego Siersza. Z kolei rejon olkuski zmaga się ze skutkami działalności górniczej Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław.

Wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego umożliwi wykonanie pilnych działań służących ochronie mienia i minimalizacji ryzyka związanego z podnoszącym się poziomem wód podziemnych, które w innej sytuacji wymagałyby uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji - podkreślił.

Prace nad infrastrukturą i rozwiązaniami

Podczas styczniowego spotkania zespołu międzyresortowego w Warszawie, władze gminy przedstawiły szereg rozwiązań wypracowanych wspólnie ze specjalistami. Mają one złagodzić negatywne skutki zmian hydrogeologicznych, które pojawiły się po zakończeniu działalności górniczej.

Obecnie trwają prace zlecone przez ZGH Bolesław, polegające na przygotowaniu budowli regulującej wypływ wody ze zbiorników Hutki I i Hutki II do Sztolni Ponikowskiej. Na ukończeniu są także roboty związane z przygotowaniem infrastruktury do kontrolowanego zrzutu wody z zalewiska przy obwodnicy.

Skutki dawnej działalności górniczej

Podnoszenie poziomu wód podziemnych i pojawiające się zapadliska to efekt wieloletniej eksploatacji rud cynku i ołowiu. Ostatnia kopalnia w regionie - "Olkusz-Pomorzany" - zakończyła wydobycie w 2020 roku, a po jej zamknięciu wyłączono pompy odwadniające wyrobiska. To właśnie te zmiany przyczyniły się do obecnych problemów mieszkańców gminy Bolesław.