Do jakich zmian może dojść w Służbie Ochrony Państwa po ostatnich skandalach? Czy ktoś z rządu zgłaszał wątpliwości wobec udziału szefa BBN Sławomira Cenckiewicza w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Ile pieniędzy z programu SAFE może wpłynąć do MSWiA? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Marcina Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, sekretarza generalnego Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, sekretarz generalny KO / Mikołaj Poruszek / RMF24

Od wielu miesięcy w Służbie Ochrony Państwa trwają kontrole i audyty. Ze stanowisk odchodzą ludzie związani z zawieszonym kilkanaście dni temu szefem formacji Radosławem Jaworskim. Kilka dni temu jeden z funkcjonariuszy SOP został zawieszony w związku ze złamaniem zasad etyki i kierowaniem gróźb pod adresem dziennikarza. Oficera miały pogrążyć nagrania jego partnerki, znanej warszawskiej adwokat. Jakich zmian należy spodziewać się jeszcze w SOP-ie?

W rozmowie wrócimy do środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Czy ktoś z rządu zgłaszał wątpliwości wobec udziału szefa BBN Sławomira Cenckiewicza w posiedzeniu RBN? Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz twierdzi, że nie. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapowiedział w czwartek, że ABW zwróci się do kancelarii prezydenta i przeprowadzi kontrolę w związku z udziałem szefa BBN w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Siemoniak przekonuje, że Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych.

Szefa MSWiA zapytamy także o to, ile pieniędzy z programu SAFE, mającego na celu m.in. wspieranie wspólnych zakupów sprzętu wojskowego, może wpłynąć do MSWiA.

