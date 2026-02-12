Nie żyje Dominika Żukowska, znana wokalistka i gitarzystka, od lat występująca w duecie z Andrzejem Koryckim. "Gardło mam ściśnięte i kompletnie nie wiem, czy i co mówić i myśleć…" - napisał poseł Michał Gramatyka.

Dominika Żukowska nie żyje. Wokalistkę żegna za pośrednictwem mediów społecznościowych poseł Michał Gramatyka.

"Odeszła do wieczności Dominika Żukowska. Piękniejsza część duetu, który od lat stanowiła z Andrzejem Koryckim. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów naszej, szantowej sceny. Wcielona delikatność, wrażliwość, wręcz kruchość. Gardło mam ściśnięte i kompletnie nie wiem, czy i co mówić i myśleć... 'Aniołowie dziś latają nisko'..." - napisał poseł i muzyk szantowy zespołu Perły i Wieprze.

Dominika Żukowska nie żyje. "Jej głos na zawsze pozostanie w mojej pamięci"

Dominikę Żukowską wspomina również europoseł Adam Jarubas, pisząc, że na jej piosenkach wychowały się całe pokolenia szant:

"To niezwykle smutna wiadomość. Odeszła Dominika Żukowska - wybitna artystka o anielskim głosie, która od lat tworzyła duet z Andrzejem Koryckim. Na ich piosenkach wychowały się całe pokolenia miłośników szant. Jej ciepły, niepowtarzalny głos na zawsze pozostanie w mojej pamięci. 'Bo to jest nasz ostatni rejs, ostatni rejs, ostatni...'" - napisał.

Zespół festiwalu Port Pieśni Pracy napisał w sieci, że nie może uwierzyć w tę smutną wiadomość. "Odeszła nasza ukochana Dominika. Dominika Żukowska. Uczuciowa, krucha i delikatna jak piórko, zachwycająca nas każdym dźwiękiem i sercem, z którym zawsze, absolutnie zawsze nas witała. Anielska. To Wy z Andrzejem wyśpiewaliście nam o łódkach z kory, które struga anioł. Dziś z przejęciem to my przywołujemy każdą z nut tej, jakże dziś wymowne, piosenki" - czytamy.

Dominika Żukowska nie żyje - kim była?

Dominika Żukowska pochodziła z Żyrardowa. Była wokalistką i gitarzystką, związana z nurtem poezji śpiewanej, muzyki żeglarskiej i ballad. Na scenie szantowej zadebiutowała w 1998 roku podczas festiwalu "Mały Kubryk" w Łodzi. Współpracowała m.in. z chórem "CHIPS" oraz zespołem DNA. Od wielu lat koncertowała w duecie z Andrzejem Koryckim - wspólnie występowali w całej Polsce i nagrali cztery albumy. Jeden z ich ostatnich koncertów odbył się w niedzielę, 8 lutego, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Dominika Żukowska z wykształcenia była psychologiem, pracowała w szpitalu. Zginęła w wypadku samochodowym.